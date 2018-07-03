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Все краски праздника: белорусские регионы с размахом отметят День Независимости

03 июля 2018 07:47
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Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости сморите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концертами и народными гуляньями День Независимости сегодня отметят во всех уголках страны. 

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# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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