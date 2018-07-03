Все краски праздника: белорусские регионы с размахом отметят День Независимости

Новости Беларуси. Телеверсию военного парада и праздничного шествия, посвященных Дню Независимости сморите в 21 час на главных телеканалах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концертами и народными гуляньями День Независимости сегодня отметят во всех уголках страны.

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