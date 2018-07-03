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Открытие Молодежного патриотического центра и атмосфера военных лет с солдатской кашей: Брест с размахом отметит День Независимости

03 июля 2018 06:39
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Новости Беларуси. День Независимости Брест отметит с размахом и в самых разных точках города. Одна из самых насыщенных программ – в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие Молодежного патриотического центра и атмосфера военных лет с солдатской кашей: Брест с размахом отметит День Независимости -1

Здесь откроют Молодежный патриотический центр, где можно будет изучать историю этого героического места и заниматься военно-прикладным спортом. Вокруг будет воссоздана атмосфера военных лет – с бытом, солдатской кашей и хлебом в полевых условиях.

Открытие Молодежного патриотического центра и атмосфера военных лет с солдатской кашей: Брест с размахом отметит День Независимости -4

Открытие Молодежного патриотического центра и атмосфера военных лет с солдатской кашей: Брест с размахом отметит День Независимости -6

Петр Бутрим, СТВ:
Символично и то, что центр распахнет свои двери для молодых белорусов в здании бывшего штаба 125-го стрелкового полка – это на территории Кобринского укрепления. 3 июля для гостей проведут первую экскурсию.

Открытие Молодежного патриотического центра и атмосфера военных лет с солдатской кашей: Брест с размахом отметит День Независимости -9

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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