Открытие Молодежного патриотического центра и атмосфера военных лет с солдатской кашей: Брест с размахом отметит День Независимости

Новости Беларуси. День Независимости Брест отметит с размахом и в самых разных точках города. Одна из самых насыщенных программ – в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь откроют Молодежный патриотический центр, где можно будет изучать историю этого героического места и заниматься военно-прикладным спортом. Вокруг будет воссоздана атмосфера военных лет – с бытом, солдатской кашей и хлебом в полевых условиях.