Фэст уличного искусства, театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу: как в Витебске отметят День Независимости?

Новости Беларуси. Витебск 3 июля превратиться в город на семи ветрах. Причем независимо ни от каких факторов, в том числе и от погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фэст уличного искусства под названием «На семи ветрах» станет своеобразной репетицией молодежного форума, который пройдет уже в четвертый раз в рамках «Славянского базара». Театральные постановки под открытым небом, фаер-шоу, эстрадные исполнители и рок-музыкаты, загадочные мемы и обворожительные куклы на ходулях.