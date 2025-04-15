Цветочный бум! Около 700 тысяч цветов украсят улицы Гомеля в 2025-м

Тюльпаны, бархатцы и петунии – настоящий цветочный бум. Около 700 тысяч цветов украсят улицы Гомеля в 2025 году. Подготовку к сезону специалисты предприятия «Красная гвоздика» начали еще осенью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас выращивают почти 100 тысяч тюльпанов. Уже в мае они порадуют всех своей красотой. Яркие композиции появятся у мемориала «Вечный огонь», на Аллее Героев, по улице Советской у Доски почета, в сквере имени Громыко и других знаковых местах. Обновят в этом году не только центральные улицы города, внимание уделят и новым микрорайонам. К своему делу специалисты всегда относятся творчески и постоянно удивляют новыми дизайнерскими решениями.

Александра Русецкая, начальник отдела охраны окружающей среды и содержания объектов зеленого хозяйства ГП «Красная гвоздика»:

По улице Советской вместо белых тумб с туями будут заменены на светящиеся тумбы, а также в дополнение к ним будут вазоны с деревьями. Это будет клен Глобозум шаровидной формы. В светящихся вазонах будет представлена плетеная ива.

В этом году в Гомеле также высадят более 11 тысяч деревьев, свыше 15 тысяч кустарников. Улицы украсят березы, ясени, липы, рябины. В центре города появятся остролистные клены. Эти деревья хорошо вписываются в ландшафт и противостоят вредным факторам.