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Цветочный бум! Около 700 тысяч цветов украсят улицы Гомеля в 2025-м

15 апреля 2025 07:13
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Тюльпаны, бархатцы и петунии – настоящий цветочный бум. Около 700 тысяч цветов украсят улицы Гомеля в 2025 году. Подготовку к сезону специалисты предприятия «Красная гвоздика» начали еще осенью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветочный бум! Около 700 тысяч цветов украсят улицы Гомеля в 2025-м-2

Сейчас выращивают почти 100 тысяч тюльпанов. Уже в мае они порадуют всех своей красотой. Яркие композиции появятся у мемориала «Вечный огонь», на Аллее Героев, по улице Советской у Доски почета, в сквере имени Громыко и других знаковых местах. Обновят в этом году не только центральные улицы города, внимание уделят и новым микрорайонам. К своему делу специалисты всегда относятся творчески и постоянно удивляют новыми дизайнерскими решениями.

Цветочный бум! Около 700 тысяч цветов украсят улицы Гомеля в 2025-м-4

Александра Русецкая, начальник отдела охраны окружающей среды и содержания объектов зеленого хозяйства ГП «Красная гвоздика»:
По улице Советской вместо белых тумб с туями будут заменены на светящиеся тумбы, а также в дополнение к ним будут вазоны с деревьями. Это будет клен Глобозум шаровидной формы. В светящихся вазонах будет представлена плетеная ива. 

В этом году в Гомеле также высадят более 11 тысяч деревьев, свыше 15 тысяч кустарников. Улицы украсят березы, ясени, липы, рябины. В центре города появятся остролистные клены. Эти деревья хорошо вписываются в ландшафт и противостоят вредным факторам.

# Растения и цветы

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