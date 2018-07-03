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Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля?

03 июля 2018 07:38
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Новости Беларуси. Мы этой памяти верны. Минская область одной из первых начнет праздновать День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля? -1

Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля? -3

Алена Чернявская, СТВ:
Уже в 8 утра делегация возложит цветы на мемориальном комплексе «Курган Славы». Эстафету примут все районы, где пройдут свои митинги и шествия. Кроме того, в Стародорожском районе состоится парад военной техники. А Жители Крупок и Слуцка отправятся в велотур по местам боевой славы. Жодино порадует фестивалем уличных театров и кулинарно-кондитерским фэстом. И, конечно же, весь центральный регион присоединится к республиканской акции «Споем гимн вместе». За ту Беларусь, у которой есть что защищать.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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