Велотур по местам боевой славы, фестиваль уличных театров и кулинарно-кондитерский фэст: чем Минская область удивит 3 июля?

Алена Чернявская, СТВ:

Уже в 8 утра делегация возложит цветы на мемориальном комплексе «Курган Славы». Эстафету примут все районы, где пройдут свои митинги и шествия. Кроме того, в Стародорожском районе состоится парад военной техники. А Жители Крупок и Слуцка отправятся в велотур по местам боевой славы. Жодино порадует фестивалем уличных театров и кулинарно-кондитерским фэстом. И, конечно же, весь центральный регион присоединится к республиканской акции «Споем гимн вместе». За ту Беларусь, у которой есть что защищать.