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Футбол на грани жизни и смерти: 3 июля историко-художественную реконструкцию «Матч Победы» представят в Гомеле

03 июля 2018 06:11
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Новости Беларуси. В Гомеле, пожалуй, самым зрелищным мероприятием станет историко-художественная реконструкция «Матча Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футбол на грани жизни и смерти: 3 июля историко-художественную реконструкцию «Матч Победы» представят в Гомеле-1

На одном из городских стадионов гомельчане восстановят реальные события, произошедшие в 1942 году в оккупированном фашистами Киеве. Футбол на грани жизни и смерти стал известен многим по вышедшему несколько лет назад фильму «Матч». Образы советских футболистов и игроков сборной зенитчиков Люфтваффе примерят на себя участники военно-исторических объединений Гомеля.

Футбол на грани жизни и смерти: 3 июля историко-художественную реконструкцию «Матч Победы» представят в Гомеле-4

Александр Добриян, СТВ:
Игра пройдет в прямом смысле слова под конвоем: периметр стадиона будут охранять немецкие автоматчики с овчарками.

Футбол на грани жизни и смерти: 3 июля историко-художественную реконструкцию «Матч Победы» представят в Гомеле-7

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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