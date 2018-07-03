Футбол на грани жизни и смерти: 3 июля историко-художественную реконструкцию «Матч Победы» представят в Гомеле

На одном из городских стадионов гомельчане восстановят реальные события, произошедшие в 1942 году в оккупированном фашистами Киеве. Футбол на грани жизни и смерти стал известен многим по вышедшему несколько лет назад фильму «Матч». Образы советских футболистов и игроков сборной зенитчиков Люфтваффе примерят на себя участники военно-исторических объединений Гомеля.