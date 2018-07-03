Футбол на грани жизни и смерти: 3 июля историко-художественную реконструкцию «Матч Победы» представят в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле, пожалуй, самым зрелищным мероприятием станет историко-художественная реконструкция «Матча Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле, пожалуй, самым зрелищным мероприятием станет историко-художественная реконструкция «Матча Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одном из городских стадионов гомельчане восстановят реальные события, произошедшие в 1942 году в оккупированном фашистами Киеве. Футбол на грани жизни и смерти стал известен многим по вышедшему несколько лет назад фильму «Матч». Образы советских футболистов и игроков сборной зенитчиков Люфтваффе примерят на себя участники военно-исторических объединений Гомеля.
Александр Добриян, СТВ:
Игра пройдет в прямом смысле слова под конвоем: периметр стадиона будут охранять немецкие автоматчики с овчарками.