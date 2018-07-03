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Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости

03 июля 2018 07:11
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Новости Беларуси. Жители Могилева уже несколько дней заряжаются отличным настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости-1

Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости-3

В областном центре настоящая атмосфера настоящего праздника. День города плавно переходит в День Независимости Беларуси.

Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости-6

Начнется все здесь – на Буйничском поле. Это святое для могилевчан место. Летом 1941-го бойцы Красной армии и ополченцы долгие 23 дня не пускали врага в город, развеяв миф о непобедимости вермахта. В День Независимости здесь пройдёт митинг.

Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости-9

В главный государственный праздник страны в Могилеве задействуют все основные площадки. На пешеходной Ленинской можно прочувствовать весь национальный колорит. Каждый желающий сможет поиграть в народные игры. Например, млын и лянок.

Юрий Прокопенко, СТВ: 
Праздник национальной культуры – это песни, танцы, обряды и, конечно же, кухня. Могилевчан накормят национальными блюдами. Повара уже выготавливают верещаку, бабку, колдуны, домашние колбасы. Если кто заинтересуется готовы поделиться рецептами.

Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости-12

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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