Прочувствовать национальный колорит, играя в народные игры: жители Могилева встречают День Независимости

Новости Беларуси. Жители Могилева уже несколько дней заряжаются отличным настроением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областном центре настоящая атмосфера настоящего праздника. День города плавно переходит в День Независимости Беларуси.

Начнется все здесь – на Буйничском поле. Это святое для могилевчан место. Летом 1941-го бойцы Красной армии и ополченцы долгие 23 дня не пускали врага в город, развеяв миф о непобедимости вермахта. В День Независимости здесь пройдёт митинг.

В главный государственный праздник страны в Могилеве задействуют все основные площадки. На пешеходной Ленинской можно прочувствовать весь национальный колорит. Каждый желающий сможет поиграть в народные игры. Например, млын и лянок.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Праздник национальной культуры – это песни, танцы, обряды и, конечно же, кухня. Могилевчан накормят национальными блюдами. Повара уже выготавливают верещаку, бабку, колдуны, домашние колбасы. Если кто заинтересуется готовы поделиться рецептами.