Новости Беларуси. Все коммунальные службы и МЧС Беларуси находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом 2 ноября шла речь на плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров. Главная задача – предупредить и минимизировать все «снежные» последствия. К тому же, по прогнозам синоптиков, на чеку нужно быть весь ноябрь.

Между тем, к приходу зимы проведена масштабная подготовительная работа, обеспечено отопление в домах и административных зданиях. На контроле и дорожная ситуация: исправен весь автопарк снегоуборочной техники, подготовлены тысячи тонн противогололедных материалов. Проверена и работа линий электропередач. К примеру, все социальные объекты обеспечены автономными источниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы все, согласно алгоритму взаимодействий госорганов, местной власти, определили, где нет устойчивого электроснабжения или какие-то линии требуют капитального ремонта, то они в летний период все были подвергнуты замене, модернизации. И там, где необходимы дополнительные автономные источники, то они приобретены и установлены. Больницы, поликлиники, те, которые в основном находятся на периферии, также мы рассмотрели. Можно подтвердить, что в этом плане проведена значительная работа. Есть определенные предложения по дополнительной комплектации и поиску источников.