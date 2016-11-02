Первый снег: на шиномонтажах – традиционные очереди

Новости Беларуси. Зима не по календарю заставила автолюбителей позаботиться о безопасности. Резкая перемена погоды спровоцировала повышенный спрос на шиномонтаж. На многих станциях – очереди уже с утра. Видимо, выпавший за ночь снег окончательно поставил точку в вопросе «переобуваться или подождать еще». Как показывает ежегодная практика,

с первой гололедицей количество аварий растет, а значит, рисковать на летней резине уж точно нельзя,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Варакса, мастер шиномонтажа:

Снег выпадает, начинается наплыв. Как обычно. Каждый год такая история, как будто никто не знает, что зима наступит. Одна уезжает, вторая заезжает. Без работы не сидим.