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Первый снег: на шиномонтажах – традиционные очереди

02 ноября 2016 10:30
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Новости Беларуси. Зима не по календарю заставила автолюбителей позаботиться о безопасности. Резкая перемена погоды спровоцировала повышенный спрос на шиномонтаж. На многих станциях – очереди уже с утра. Видимо, выпавший за ночь снег окончательно поставил точку в вопросе «переобуваться или подождать еще». Как показывает ежегодная практика,

с первой гололедицей количество аварий растет, а значит, рисковать на летней резине уж точно нельзя,

сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Варакса, мастер шиномонтажа:
Снег выпадает, начинается наплыв. Как обычно. Каждый год такая история, как будто никто не знает, что зима наступит. Одна уезжает, вторая заезжает. Без работы не сидим.

# общество # Погода в Беларуси

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