Новости Беларуси. Почта Беларуси начала принимать заказы на поздравления и подарки от Деда Мороза. Безусловно, главные гостинцы седобородый волшебник доставит сам – в ночь с 31 декабря на 1 января. Почтальоны же готовы от Мороза лично вручить письмо, а также мягкие игрушки – символ года уже 2017 года – петуха.

Оформить поздравительную открытку можно в любом отделении почтовой связи Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Орлова, начальник сектора по связям с общественностью и внутренним коммуникациям управления маркетинга «Белпочты»:

Конечно, каждый ребенок мечтает получить письмо или подарок от Дедушки Мороза. Поздравление стало уже, наверное, по-настоящему хорошей традицией. За это время успело вырасти не одно поколение. В прошлом году услугу «Поздравление Деда Мороза» заказали более 35 тысяч жителей не только Республики Беларусь, но и ближнего, дальнего зарубежья. Таких стран, как Россия, Германия, Украина, Швеция, Канада, Швейцария.