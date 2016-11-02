Шоу барабанщиц Foxybit: какие же они сейчас, современные мажоретки?

Это необычное направление в хореографии появилось в 30- х годах 20 века. Команда мажореток – барабанщиц дружно отстукивает ритм и шагает на парадах в форме, напоминающей военную.

Первые девушки с барабанами маршировали впереди колоны демонстрантов по улицам городов Старого и Нового Света. Барабанщицы ловко жонглировали жезлами, танцевали и радовали публику. А какие же они сейчас, современныемажоретки, узнаем вместе с шоу барабанщиц Foxybit.

Коллектив выступает как с официальной, так и с эстрадной программой. С первой - для открытия значимых мероприятий или встреч важных гостей, а со второй - для выступлений - добавляются элементы танца, и костюмы становятся ярче. Интересно, что шоу барабанщиц становится востребованным и в спорте. Foxybit выступают на соревнованиях по американскому футболу у команды«Литвины» как группа поддержки. В ближайшее время коллектив хочет принять участие в минских парадах. Барабанщицы – яркий сигнал к началу мероприятия. Минута и… барабанная дробь заставляет всех присутствующих замереть от восторга.

Руководитель и идейный вдохновитель коллектива Надежда Прозарович создает костюмы для команды. Ей удается каждый раз придумывать что-то новое. От пиратской тематики до экстравагантных боди. Девушки все силы вкладывают в тренировки.

Кто из нас в детстве не настукивал карандашом ритм по столу? Со стороны, кажется, что барабаны довольно простой инструмент, достаточно один раз ударить, чтобы получить звук, и не нужно никаких ухищрений. Но не так все просто. Например, если вы хотите получить громкий и четкий звук, нужно ударять палочками по центру инструмента, а если тихий, то бить нужно по бокам. К тому же, барабанщицы должны синхронно исполнять свой номер, если одна опоздала – шоу не состоится.

Интересно, что если у девушки старше 16 лет есть отличный слух и танцевальная подготовка, то у нее есть все шансы попасть в основной состав шоу барабанщиц и заниматься бесплатно.