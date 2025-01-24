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Все избирательные участки находятся под круглосуточной охраной – МВД

24 января 2025 07:38
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Круглосуточная охрана помещений для голосования и работа групп быстрого реагирования: правоохранители в период электоральной кампании несут службу в усиленном варианте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все избирательные участки находятся под круглосуточной охраной – МВД-2

Милиция готова к разного рода вызовам. Но любые инциденты лучше предупредить. На это и направлена работа стражей порядка по всей стране. В том числе в небольших населенных пунктах.

Учреждения образования, дома культуры, сельсоветы оборудованы системами видеонаблюдения. В Докшицком районе более половины из них подключены к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Также на каждом участке есть кнопки тревожной сигнализации. 

Все избирательные участки находятся под круглосуточной охраной – МВД-4

Вадим Гарбузов, начальник отдела внутренних дел Докшицкого райисполкома:
Нами взяты под круглосуточную охрану все избирательные участки, помощь в обеспечении общественного порядка оказывают члены добровольных дружин и ветераны органов внутренних дел. Для оперативного реагирования на возможные правонарушения на избирательных участках сформированы мобильные группы. Правопорядок и безопасность граждан будут обеспечены.

В социальных сетях и мессенджерах оперативники отслеживают негативные вбросы в отношении членов избирательных комиссий. В случае появления таковых все электронные следы будут установлены.

# Милиция Беларуси # Выборы в Беларуси # Президентские выборы

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