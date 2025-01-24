Все избирательные участки находятся под круглосуточной охраной – МВД

Круглосуточная охрана помещений для голосования и работа групп быстрого реагирования: правоохранители в период электоральной кампании несут службу в усиленном варианте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция готова к разного рода вызовам. Но любые инциденты лучше предупредить. На это и направлена работа стражей порядка по всей стране. В том числе в небольших населенных пунктах.

Учреждения образования, дома культуры, сельсоветы оборудованы системами видеонаблюдения. В Докшицком районе более половины из них подключены к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Также на каждом участке есть кнопки тревожной сигнализации.