Все избирательные участки находятся под круглосуточной охраной – МВД

Круглосуточная охрана помещений для голосования и работа групп быстрого реагирования: правоохранители в период электоральной кампании несут службу в усиленном варианте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Круглосуточная охрана помещений для голосования и работа групп быстрого реагирования: правоохранители в период электоральной кампании несут службу в усиленном варианте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Милиция готова к разного рода вызовам. Но любые инциденты лучше предупредить. На это и направлена работа стражей порядка по всей стране. В том числе в небольших населенных пунктах.
Учреждения образования, дома культуры, сельсоветы оборудованы системами видеонаблюдения. В Докшицком районе более половины из них подключены к Республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Также на каждом участке есть кнопки тревожной сигнализации.
Вадим Гарбузов, начальник отдела внутренних дел Докшицкого райисполкома:
Нами взяты под круглосуточную охрану все избирательные участки, помощь в обеспечении общественного порядка оказывают члены добровольных дружин и ветераны органов внутренних дел. Для оперативного реагирования на возможные правонарушения на избирательных участках сформированы мобильные группы. Правопорядок и безопасность граждан будут обеспечены.
В социальных сетях и мессенджерах оперативники отслеживают негативные вбросы в отношении членов избирательных комиссий. В случае появления таковых все электронные следы будут установлены.