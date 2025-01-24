195 обращений поступило в Центр общественного наблюдения за выборами за 3 дня голосования

За ходом голосования продолжают следить национальные наблюдатели, вся информация в режиме онлайн поступает в Центр общественного наблюдения за выборами. За три дня от граждан принято 195 обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За ходом голосования продолжают следить национальные наблюдатели, вся информация в режиме онлайн поступает в Центр общественного наблюдения за выборами. За три дня от граждан принято 195 обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основном людям была нужна консультация или уточнение какой-либо информации. Поступали также предложения и замечания. По итогам изучения каждого обращения, лишь в двух случаях замечания подтвердились и были объективными.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Были отдельные обращения, что у кого-то не было приглашения на выборы. Конечно, объективно подтвердить, по какой причине гражданин не получил приглашение, сложно. Тем не менее мы через наблюдателей эту информацию передаем в комиссии для изучения вопроса, а также заявителям подсказываем с помощью специального сервиса на сайте ЦИК адрес для голосования.
Другие обращения, в которых граждане высказывали замечания или жалобы, или не подтвердились, или были чисто субъективного характера. Например, одна гражданка высказывала недовольство, что нельзя проголосовать онлайн.
Также были случаи, когда заявители обращались в Центр с жалобами: мол, не смогли проголосовать не по месту регистрации. Но по факту оказывалось, что никаких документов, подтверждающих место проживания, представлено не было.
Задать свой вопрос о ходе избирательной кампании, порядке голосования, сообщить о спорной ситуации можно по телефону горячей линии, он размещен на портале Федерации профсоюзов Беларуси и работает с полудня до 19:00. В основной день голосования – с 8:00 до 20:00.