195 обращений поступило в Центр общественного наблюдения за выборами за 3 дня голосования

За ходом голосования продолжают следить национальные наблюдатели, вся информация в режиме онлайн поступает в Центр общественного наблюдения за выборами. За три дня от граждан принято 195 обращений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном людям была нужна консультация или уточнение какой-либо информации. Поступали также предложения и замечания. По итогам изучения каждого обращения, лишь в двух случаях замечания подтвердились и были объективными.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Были отдельные обращения, что у кого-то не было приглашения на выборы. Конечно, объективно подтвердить, по какой причине гражданин не получил приглашение, сложно. Тем не менее мы через наблюдателей эту информацию передаем в комиссии для изучения вопроса, а также заявителям подсказываем с помощью специального сервиса на сайте ЦИК адрес для голосования.

Другие обращения, в которых граждане высказывали замечания или жалобы, или не подтвердились, или были чисто субъективного характера. Например, одна гражданка высказывала недовольство, что нельзя проголосовать онлайн.

Также были случаи, когда заявители обращались в Центр с жалобами: мол, не смогли проголосовать не по месту регистрации. Но по факту оказывалось, что никаких документов, подтверждающих место проживания, представлено не было.