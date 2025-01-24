Брестская область – лидер по досрочному голосованию на выборах Президента

Беларусь голосует: в стране четвертый день досрочного волеизъявления. Явка по итогам трех дней составила 27,15 %. Высокий показатель говорит о том, что людям небезразлично их будущее, это свидетельство консолидации общества, политической ответственности граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего бюллетеней уже получили в Брестской области, далее по этому показателю Витебский регион, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области, город Минск. 24 января участки откроются в полдень и будут работать до 19 часов без перерыва. По 25 января вправе проголосовать те, кто не имеет возможности сделать это в основной день выборов – 26-го числа.