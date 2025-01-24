Брестская область – лидер по досрочному голосованию на выборах Президента
Беларусь голосует: в стране четвертый день досрочного волеизъявления. Явка по итогам трех дней составила 27,15 %. Высокий показатель говорит о том, что людям небезразлично их будущее, это свидетельство консолидации общества, политической ответственности граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего бюллетеней уже получили в Брестской области, далее по этому показателю Витебский регион, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области, город Минск.
24 января участки откроются в полдень и будут работать до 19 часов без перерыва. По 25 января вправе проголосовать те, кто не имеет возможности сделать это в основной день выборов – 26-го числа.
Для оперативного предоставления информации о выборах Президента создан Информационный центр ЦИК. Сегодня во Дворце Республики пройдет торжественная церемония открытия. Освещать президентские выборы в Беларуси собираются крупнейшие мировые медиа, всего в инфоцентр ЦИК аккредитованы 812 журналистов.
Дополнительно здесь будут работать международные наблюдатели, а также представители экспертного сообщества. Пройдут пресс-конференции, будут вестись прямые включения из регионов. На связь выйдут председатели комиссий, состоятся брифинги, тематические мероприятия.
Уже сегодня – заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ и молодежный турнир «Выбор.by».