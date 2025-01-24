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Брестская область – лидер по досрочному голосованию на выборах Президента

24 января 2025 06:24
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Беларусь голосует: в стране четвертый день досрочного волеизъявления. Явка по итогам трех дней составила 27,15 %. Высокий показатель говорит о том, что людям небезразлично их будущее, это свидетельство консолидации общества, политической ответственности граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область – лидер по досрочному голосованию на выборах Президента-2

Больше всего бюллетеней уже получили в Брестской области, далее по этому показателю Витебский регион, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области, город Минск. 

24 января участки откроются в полдень и будут работать до 19 часов без перерыва. По 25 января вправе проголосовать те, кто не имеет возможности сделать это в основной день выборов – 26-го числа.

Брестская область – лидер по досрочному голосованию на выборах Президента-4

Для оперативного предоставления информации о выборах Президента создан Информационный центр ЦИК. Сегодня во Дворце Республики пройдет торжественная церемония открытия. Освещать президентские выборы в Беларуси собираются крупнейшие мировые медиа, всего в инфоцентр ЦИК аккредитованы 812 журналистов. 

Дополнительно здесь будут работать международные наблюдатели, а также представители экспертного сообщества. Пройдут пресс-конференции, будут вестись прямые включения из регионов. На связь выйдут председатели комиссий, состоятся брифинги, тематические мероприятия. 

Уже сегодня – заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ и молодежный турнир «Выбор.by».

# Президентские выборы # Выборы в Беларуси

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