Дзиодзина: почетный Знак качества наполняет и философским смыслом подход к производству

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Согласно новой традиции, 23 января Президент Беларуси Александр Лукашенко вручал представителям предприятий особый Знак качества за достойный уровень их продукции. Церемонию награждения Президент анонсировал в качестве символа белорусского трудолюбия и способности наших людей быть единым в общем деле. Когда дух конкуренции, если и есть, то связан не с тем, чтобы кто-то другой сделал хуже, а в первую очередь мотивирован качеством исполнения основной задачи.

Таким образом, почетный Знак качества в парадигме традиционного награждения наполняет и философским смыслом подход к производству. Так как награду за качество своего производства получает лишь то предприятие, где в процессе своей коллективной работы люди были едиными. «Любое суверенное, независимое государство, которое себя таковым считает, должно иметь свои серьезные, укоренившиеся в сознании людей традиции», – отмечал Президент на вручении Знака качества представителям производств.

А если и правда взглянуть на социально-значимый аспект подобной традиции, то ее функция – прививать трудовым коллективам ценность сплоченности. Ведь не секрет, что склонность отдельных людей деструктивно соперничать, скорее, мешает в процессе тех форм работы, где важно объединять усилия, потому как общий успех предприятия состоит из многих.

«Конструкторы и проектировщики, рабочие и технический персонал, сервисные бригады, маркетологи и другие. Словом, этот успех сложен из усилий сотен и тысяч людей», – подчеркнул Президент, размышляя о том, как пятилетка качества задает белорусам стратегию. В перспективе. Ведь вызовы времени таковы, что противостоять им в одиночку представляет сложность.