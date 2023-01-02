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Посетить 23 локации и получить в подарок мерч Первого. Как весело и с пользой провести первые новогодние дни?

02 января 2023 08:54
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Новости Беларуси. Изучить родной город и получить подарок. В Минске проходит увлекательный квест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он заключается в том, чтобы посетить выдающиеся точки столицы.

Посетить 23 локации и получить в подарок мерч Первого. Как весело и с пользой провести первые новогодние дни?-1

Каждый день с 14 до 18 часов на ярмарке у Дворца спорта можно получить карту, на которой указаны 52 локации, из них нужно пройти 23. Кроме новых знаний, участники получают и подарки – мерч Первого.

Посетить 23 локации и получить в подарок мерч Первого. Как весело и с пользой провести первые новогодние дни?-3

Марина Саевич, директор коммунального унитарного предприятия «Минсквнешторгинвест»:
Акция «Вместе с Минском в 2023 год», которая проходит сейчас в Минске с 25 декабря по 7 января, позволяет гостям столицы, ребятишкам, школьникам не просто сидеть дома, а получить интересную информацию, посетить интересные значимые места в городе Минске.

Посетить 23 локации и получить в подарок мерч Первого. Как весело и с пользой провести первые новогодние дни?-5

Василий, участник квеста:
Спасибо большое Мингорисполкому за то, что устроили такой прикольный квест. Подписан на канал Минсктранса. Там было сообщение, что проходит квест. Родители отреагировали положительно.

Посетить 23 локации и получить в подарок мерч Первого. Как весело и с пользой провести первые новогодние дни?-7

Ольга Лукина, участница квеста:
Прекрасный повод, чтобы отпраздновать. Сходить в музей, в цирк, в оперный театр.

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Посетить 23 локации и получить в подарок мерч Первого. Как весело и с пользой провести первые новогодние дни?-9

Организаторы уверяют: за три дня можно не спеша посетить 23 места. Поэтому еще есть время для того, чтобы получить не один, а несколько подарков.

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# Новый год # Новости Минска и Минской области

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