Посетить 23 локации и получить в подарок мерч Первого. Как весело и с пользой провести первые новогодние дни?

Новости Беларуси. Изучить родной город и получить подарок. В Минске проходит увлекательный квест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он заключается в том, чтобы посетить выдающиеся точки столицы.

Каждый день с 14 до 18 часов на ярмарке у Дворца спорта можно получить карту, на которой указаны 52 локации, из них нужно пройти 23. Кроме новых знаний, участники получают и подарки – мерч Первого.

Марина Саевич, директор коммунального унитарного предприятия «Минсквнешторгинвест»:

Акция «Вместе с Минском в 2023 год», которая проходит сейчас в Минске с 25 декабря по 7 января, позволяет гостям столицы, ребятишкам, школьникам не просто сидеть дома, а получить интересную информацию, посетить интересные значимые места в городе Минске.

Василий, участник квеста:

Спасибо большое Мингорисполкому за то, что устроили такой прикольный квест. Подписан на канал Минсктранса. Там было сообщение, что проходит квест. Родители отреагировали положительно.

Ольга Лукина, участница квеста:

Прекрасный повод, чтобы отпраздновать. Сходить в музей, в цирк, в оперный театр. Как поучаствовать в большом новогоднем квесте в Минске, рассказала Надежда Лазаревич. Подробности здесь.