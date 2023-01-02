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Порядок подачи электронных обращений изменился в Беларуси. Рассказываем о плюсах новой системы

02 января 2023 07:54
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Новости Беларуси. В Беларуси изменился порядок подачи электронных обращений. Теперь сделать это можно только с использованием государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юрлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидным преимуществом внедрения такого инструмента является повышение удобства заявителей. По сути, вместо необходимости заполнения специализированной формы на каждом интернет-сайте госоргана заявителю предоставляется единый интерфейс для оформления электронного обращения и его подачи в любую организацию, подключенную к системе учета и обработки.

Порядок подачи электронных обращений изменился в Беларуси. Рассказываем о плюсах новой системы-1

Вся информация о поданных обращениях и полученных на них ответах будет доступна в одном месте посредством личного электронного кабинета. По желанию заявителя ответ, как и прежде, может быть направлен в письменном виде.

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# Государственная политика # общество # Фотофакт

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