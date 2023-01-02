Что принесёт нам 2023-й? В ток-шоу «По существу» дадим прогнозы на наступивший год

Новости Беларуси. Что нам принесет новый 2023-й? Вечером 2 января на площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый зритель может присоединиться к аналитической дискуссии в прямом эфире – стоит лишь навести свои смартфоны на QR-код, который появится во время ток-шоу на экранах, и подключиться к чату на платформе YouTube! Самые актуальные комментарии и вопросы будут озвучены.

Присоединяйтесь к разговору по существу в 18:30 на СТВ.