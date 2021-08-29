Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща

Сезон кабачков в разгаре. И когда уже, казалось бы, все блюда из них вы успели приготовить, а урожай все не заканчивается, попробуйте порадовать домашних тортиком из кабачков, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Вадим Парханович, шеф-повар:

В начале осени кабачки пользуются небывалой популярностью. И сегодня я решил вас удивить – приготовить торт из этих вкусных и полезных овощей.

Для этого нам понадобятся кабачки, томаты, чеснок, кинза, орегано, сыр, йогурт, яйца, мука, подсолнечное масло. Натираем кабачки.