Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща

Сезон кабачков в разгаре. И когда уже, казалось бы, все блюда из них вы успели приготовить, а урожай все не заканчивается, попробуйте порадовать домашних тортиком из кабачков, рассказали в программе «Плюс-минус».
Сезон кабачков в разгаре. И когда уже, казалось бы, все блюда из них вы успели приготовить, а урожай все не заканчивается, попробуйте порадовать домашних тортиком из кабачков, рассказали в программе «Плюс-минус».
Рецептом поделился наш кулинарный эксперт.
Вадим Парханович, шеф-повар:
В начале осени кабачки пользуются небывалой популярностью. И сегодня я решил вас удивить – приготовить торт из этих вкусных и полезных овощей.
Для этого нам понадобятся кабачки, томаты, чеснок, кинза, орегано, сыр, йогурт, яйца, мука, подсолнечное масло. Натираем кабачки.
Добавляем соль и перец, выжимаем кабачок, чтобы убрать лишнюю влагу.
Скидываем кабачок на сито, чтобы лишняя влага ушла, и оставляем так на 5 минут.
Для нашего торта понадобится соус. Для этого смешиваем греческий йогурт с кинзой и чесноком, добавляем соль и черный перец. Все перемешиваем.
Кабачок постоял 5 минут. Теперь замешиваем тесто. Добавляем кабачок, яйца, муку и орегано.
Из теста готовим блины.
Пока блины жарятся, нарезаем томаты. Блин перекладываем в форму. Пока жарится второй блин, добавляем томаты, соус и сыр.
Ставим наш торт в духовку на 180 °C на 15 минут.
Торт из кабачков готов. Всем приятного аппетита!