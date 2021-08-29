Прямой эфир

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща

29 августа 2021 10:31
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Сезон кабачков в разгаре. И когда уже, казалось бы, все блюда из них вы успели приготовить, а урожай все не заканчивается, попробуйте порадовать домашних тортиком из кабачков, рассказали в программе «Плюс-минус».

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-1

Рецептом поделился наш кулинарный эксперт.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-4

Вадим Парханович, шеф-повар:
В начале осени кабачки пользуются небывалой популярностью. И сегодня я решил вас удивить – приготовить торт из этих вкусных и полезных овощей.

Для этого нам понадобятся кабачки, томаты, чеснок, кинза, орегано, сыр, йогурт, яйца, мука, подсолнечное масло. Натираем кабачки.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-7

Добавляем соль и перец, выжимаем кабачок, чтобы убрать лишнюю влагу.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-10

Скидываем кабачок на сито, чтобы лишняя влага ушла, и оставляем так на 5 минут.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-13

Для нашего торта понадобится соус. Для этого смешиваем греческий йогурт с кинзой и чесноком, добавляем соль и черный перец. Все перемешиваем.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-16

Кабачок постоял 5 минут. Теперь замешиваем тесто. Добавляем кабачок, яйца, муку и орегано.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-19

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-21

Из теста готовим блины.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-24

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-26

Пока блины жарятся, нарезаем томаты. Блин перекладываем в форму. Пока жарится второй блин, добавляем томаты, соус и сыр.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-29

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-31

Ставим наш торт в духовку на 180 °C на 15 минут.

Все блюда из кабачков уже перепробовали? Приготовьте торт из этого овоща-34

Торт из кабачков готов. Всем приятного аппетита!

# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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