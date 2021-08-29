Если разводите костёр на приусадебном участке, обязательно помните об этих правилах

Уж сколько раз говорили: пал травы – это зло. От небрежного отношения к огню страдает не только природа, но и люди, рассказали в программе «Плюс-минус».

Чаще всего приходится оказывать медицинскую помощь гражданам, которые, пренебрегая запретом, выжигали сухую растительность на приусадебном участке или разводили костры в неположенных местах. Специалисты напоминают, что разведение костров на приусадебных участках допускается, однако не стоит забывать о мерах предосторожности.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Уже для многих завершается дачный сезон, кто-то еще собирается наводить порядок на приусадебном участке, поэтому актуальной остается тематика соблюдения правил безопасности при использовании открытого огня. Напоминаем нашим гражданам, что допускается разводить костры на приусадебных участках, однако для того, чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать достаточно простые правила. Самое главное – не разводить костры в ветреную погоду. Если все же вы решили в спокойные погодные условия навести порядок с помощью использования огня, то обязательно выбирайте место для кострища вдали от зданий, сооружений, построек. Постоянно контролируйте процесс, вооружитесь обязательно ведром с водой, штыковой лопатой, можно использовать огнетушитель – все то, что поможет вам быстро среагировать, если вдруг что-то пойдет не так.