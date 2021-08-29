Сажаем корнеплоды и сеем быстрорастущую зелень. Лунный календарь огородника на начало сентября

Традиционно сверим работы в саду и огороде с лунным календарем. Понедельник и вторник (30-31 августа) – благоприятное время для борьбы с болезнями и вредителями, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Первые три дня сентября хороши для посадки различных корнеплодов и посева семян быстрорастущей зелени. Успешны будут полив и подкормки. Также это благоприятные дни для посадок декоративных кустарников, роз и клубнелуковичных цветов и ягодных кустарников.