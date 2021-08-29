Время убирать корневую петрушку и сельдерей. Важные работы в огороде в начале сентября

Наступает самая красивая пора – время ярких осенних красок. В череде хлопот обязательно найдите время неспешно встретить осень. Ну и не забываем о самых важных работах в саду и огороде, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Убираем корневую петрушку и сельдерей, а также морковь и свеклу. Эти работы важно проводить в сухую погоду. Сейчас можно поделить кусты ревеня, а также многие цветочные культуры. Например, пионы, которые рекомендовано пересаживать в конце августа и начале сентября. Начинаем также готовить грядки к основной обработке почвы, можно на пустующие места посеять сидераты.