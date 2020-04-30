«Переформатирование сознания, особенно у молодёжи». Как в Беларуси проходит акция памяти «Во славу общей Победы»
Новости Беларуси. Международная акция памяти «Во славу общей Победы!» входит в свою финальную стадию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С мест, где похоронены те, кто погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками – а это и защитники, и мирные жители, – собирают символические горсти земли.
«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск
Сегодня, 30 апреля, на площадке перед храмом-памятником в честь Всех Святых в Минске пройдет торжественная церемония передачи семи таких капсул – со всех областей и столицы страны с более чем 6500 мест захоронений – представителям Российской Федерации. Те, в свою очередь, доставят их в Москву для последующей закладки в основание плит главного храма Вооруженных Сил.
А накануне региональный этап акции завершился в Гомельской области. Передача земли состоялась у мемориального комплекса «Багратион» в Светлогорском районе. Победный марафон в юго-восточном регионе стартовал в Речице еще в сентябре 2019 года в канун Международного дня мира. За это время были собраны символические горсти с воинских захоронений всей области. Это более 800 знаковых мест региона.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Я ощущаю это практически каждый раз, когда общаюсь с людьми, хотя бы частично задействованных в этой акции. Происходит некое переформатирование сознания, особенно у молодого поколения. Одно дело – рассказать ему по кинофильму или прочитать в книжке. А другое дело – ощутить живое соприкосновение с историческим прошлым. Происходит полный переворот сознания. Ведь в крипте Храма-памятника всегда Пасха, потому что эти пылинки их праха свидетельствуют не только об их подвиге, но и о вечной жизни.
Напомним, торжественная церемония закладки специальных капсул в Минске пройдет в дни празднования Великой Победы.