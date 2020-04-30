«Переформатирование сознания, особенно у молодёжи». Как в Беларуси проходит акция памяти «Во славу общей Победы»

Новости Беларуси. Международная акция памяти «Во славу общей Победы!» входит в свою финальную стадию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С мест, где похоронены те, кто погиб в боях с немецко-фашистскими захватчиками – а это и защитники, и мирные жители, – собирают символические горсти земли.

«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск

Сегодня, 30 апреля, на площадке перед храмом-памятником в честь Всех Святых в Минске пройдет торжественная церемония передачи семи таких капсул – со всех областей и столицы страны с более чем 6500 мест захоронений – представителям Российской Федерации. Те, в свою очередь, доставят их в Москву для последующей закладки в основание плит главного храма Вооруженных Сил.