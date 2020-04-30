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Онлайн-уроки для детей по безопасности на дорогах проводят сотрудники ГАИ

30 апреля 2020 07:46
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Сохрани ребенку жизнь! В утренние часы по всей Беларуси на отдельных пешеходных переходах вблизи школ службу несут инспекторы ГАИ. По мнению сотрудников, за время длительных весенних каникул ребята могли подзабыть некоторые правила безопасного поведения на дороге.

Онлайн-уроки для детей по безопасности на дорогах проводят сотрудники ГАИ-1

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:
Сотрудники ГАИ контролировали, как дети ходят в школу, с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними. Водители автомобилей в свою очередь, увидев сотрудника ГАИ вблизи пешеходного перехода, притормаживали, многие останавливались и ответственно, конечно же, пропускали детей, спешащих за знаниями.

Онлайн-уроки для детей по безопасности на дорогах проводят сотрудники ГАИ-4

В Ленинском районе инспекторов можно увидеть на пешеходных переходах вблизи школ, которые непосредственно находятся рядом с проезжей частью. Дежурства начинаются с раннего утра, за 30 минут до начала занятий, чтобы привлечь внимание водителей к пешеходам, а пешеходов – к водителям. 

Онлайн-уроки для детей по безопасности на дорогах проводят сотрудники ГАИ-7

Эксперты рассказывают: за последние три месяца в столице зафиксировали 13 происшествий с участием детей, один ребёнок погиб, ещё 15 получили ранения. В ГАИ отмечают: большинство несовершеннолетних получили травмы, переходя дорогу на пешеходных переходах. В связи с этим, сотрудники РУВД проводят в школах онлайн-уроки по подготовке ребят к экстренным ситуациям на дорогах.

Онлайн-уроки для детей по безопасности на дорогах проводят сотрудники ГАИ-10

В ГАИ напоминают: около 70 % ДТП с детьми случаются по вине взрослых. Так что стоит быть внимательнее и осторожнее за рулем.

# ГАИ # общество # Ангелина Волосарь # Валерия Борисевич # Денис Серченя # Платон Хомченко # Милана Конопацкая # Фотофакт # Дети

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