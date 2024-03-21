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«Врождённая патология глаза». Когда при катаракте ребёнку необходима операция?

21 марта 2024 17:40
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Дети в очках уже не редкость. Тенденция на ухудшение зрения продолжает расти. Количество случаев нарушения зрения у дошкольников за 15 лет увеличилось в два раза. Правда ли, что современные дети с каждым годом видят все хуже, как на это влияют гаджеты и можно ли детям носить линзы? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Врождённая патология глаза». Когда при катаракте ребёнку необходима операция?-1

Елена Качан, заведующая Городским детским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром:
Есть ряд врожденных заболеваний глаз. К сожалению, иногда бывает, что несмотря на все усилия врачей, не удается достичь высоких цифр зрения. В том числе врожденная катаракта – одно из тех заболеваний. Это не только катаракта, врожденная патология глаза сочетается со слабостью склеры, сетчатки, может проявляться в виде повышения внутриглазного давления.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Всем ли детям можно делать операцию по улучшению зрения и какие диагнозы не оперируются? С какого возраста? В четыре месяца, я знаю, что уже можно или это зависит от диагноза?

«Врождённая патология глаза». Когда при катаракте ребёнку необходима операция?-4

Елена Качан:
Если это катаракта неполная, мы видим во время расширения зрачка розовый рефлекс, просматриваем структуру глазного дна, то рекомендуем какое-то терапевтическое лечение временно, контроль зрения, чтобы дать ребеночку немножко подрасти. Не сразу из роддома оперировать, а чтобы он немножко подрос. Если мы видим катаракту более-менее плотную – значит, есть определенные сроки: до трех месяцев прооперировать, до полугода. Потому что в развитии зрения очень важно развитие зрительного анализатора до года.

Катаракта – это мутный хрусталик, который не дает развиваться зрительному нерву и зрению. Если не убрать эту преграду в виде мутного хрусталика, рассчитывать на хорошее зрение невозможно. Есть точечные, небольшие катаракты, которые немного снижают зрение, но не оперируются, и детей мы этих наблюдаем. То есть все зависит индивидуально. Каждый ребенок особенный, индивидуальный.

«Зависит от возраста ребенка». Какие заболевания глаз у детей самые распространенные – подробнее здесь.

# Болезни у детей # общество # Елена Качан # Алеся Лакина

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