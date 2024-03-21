«Врождённая патология глаза». Когда при катаракте ребёнку необходима операция?

Дети в очках уже не редкость. Тенденция на ухудшение зрения продолжает расти. Количество случаев нарушения зрения у дошкольников за 15 лет увеличилось в два раза. Правда ли, что современные дети с каждым годом видят все хуже, как на это влияют гаджеты и можно ли детям носить линзы? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Качан, заведующая Городским детским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром:

Есть ряд врожденных заболеваний глаз. К сожалению, иногда бывает, что несмотря на все усилия врачей, не удается достичь высоких цифр зрения. В том числе врожденная катаракта – одно из тех заболеваний. Это не только катаракта, врожденная патология глаза сочетается со слабостью склеры, сетчатки, может проявляться в виде повышения внутриглазного давления. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Всем ли детям можно делать операцию по улучшению зрения и какие диагнозы не оперируются? С какого возраста? В четыре месяца, я знаю, что уже можно или это зависит от диагноза?