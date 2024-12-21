Министерство обороны организовало масштабный новогодний праздник для минчан

Отведать солдатской каши, научиться управлять беспилотниками и отлично провести выходной всей семьей. Первый национальный торговый дом 21 декабря наполнился детским смехом. Новогодний праздник для ребят устроило Министерство обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные подготовили для детей и подростков игры-симуляторы. Чтобы поуправлять виртуальной боевой техникой – детвора выстраивалась в очередь. Ребята могли задать военным все интересующие вопросы об их работе и определиться для себя с будущей профессией. Здесь же развернулись тематические площадки, на которых можно ознакомиться с деятельностью всех видов войск.

Елизавета Кашко: Я пришла сюда с родителями ради интересного шоу. Мне очень это все нравится и это очень интересно.

Александр Кисель, начальник отдела управления информации Министерства обороны Беларуси:

Стало уже доброй традицией, накануне Нового года проводить праздничное мероприятие, дарить праздничное настроение нашим гражданам. И в эти Вооруженные Силы, представители Вооруженных сил не только защищают нашу страну, но и являются организаторами и активными участниками новогодних акций и мероприятий.

Также для ребят организовали конкурсы, на которых можно не только продемонстрировать познания в истории родной страны и военном деле, но и получить приятные призы.