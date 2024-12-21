Андрей Иванец посетил детский дом № 5 в рамках марафона «Наши дети»

Сейчас здесь воспитывают 55 детей-сирот, в том числе с особенностями психофизического развития. Все они с нетерпением ждали гостей. С наступлением зимы ребята начали украшать комнаты, наряжали елки, делали костюмы и учили стихи для Деда Мороза. Андрей Иванец ознакомился с условиями проживания воспитанников, материально-технической и спортивной базой учреждения. А также, принял участие в творческом мастер-классе. Вместе с ребятами они с увлечением создавали новогодние украшения из бумаги.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Государство создает все необходимые условия для того, чтобы те ребята, которые остались без попечения родителей, чувствовали себя как дома. И мы видим на примере детского дома № 5 города Минска, какие великолепные условия для того, чтобы они могли развиваться в спорте, в творчестве, в учебе, выбирать будущую профессию. Конечно, это очень дорогого стоит для этих ребят, но я уверен, что вся та забота, которую уделяет государство по отношению к таким ребятам, она обязательно будет воспринята с благодарностью. И в будущем, когда они вырастут, они внесут свой вклад в развитие нашей страны.

После спектакля министр образования поздравил детей и педагогов с наступающими 2025 годом и Рождеством, вручил им сладкие угощения. Но главный подарок для ребят не конфеты, а внимание, тепло и забота.