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«Время выбрало нас» с высоты птичьего полёта! Группа «Аура» сняла клип на крыше Национальной библиотеки

24 января 2025 09:10
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«Новое время – новые герои. Верь в свое и не слушай чужое. Все начинается здесь и сейчас, время пришло, время выбрало нас!» Эти строки знает каждый белорус. Песня «Время выбрало нас» объединила тысячи людей из разных уголков Синеокой и стала своеобразным гимном «Марафона единства». Пообщались с главным хитмейкером страны.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Песня, которая звучит практически везде. Марафон еще не завершился – и уже клип. Как такое возможно?

«Время выбрало нас» с высоты птичьего полёта! Группа «Аура» сняла клип на крыше Национальной библиотеки -2

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Когда долго думаешь в творчестве, обычно профукиваешь все возможности. Неделю назад я проснулся в холодном поту. Скоро 26-е число, актуальность песни спадет однозначно. Она, может быть, и дальше будет жить, но актуальность, которая есть сегодня, точно будет меньше. Время уходит, а клипа все нет и нет. Визуализировалась картинка – на крыше библиотеки. 

Звоню Гигину. Он говорит: не вопрос! Семь разрешений нужно, чтобы полетать на квадрокоптере по вечернему Минску. Евгений напрягся и за три дня сделал разрешения во всех инстанциях. Когда я отсматривал кадры – мурашки бегали, очень красиво!

Подробности в видео.

# Белорусские исполнители # Музыка # Евгений Олейник

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