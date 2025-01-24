«Время выбрало нас» с высоты птичьего полёта! Группа «Аура» сняла клип на крыше Национальной библиотеки

«Новое время – новые герои. Верь в свое и не слушай чужое. Все начинается здесь и сейчас, время пришло, время выбрало нас!» Эти строки знает каждый белорус. Песня «Время выбрало нас» объединила тысячи людей из разных уголков Синеокой и стала своеобразным гимном «Марафона единства». Пообщались с главным хитмейкером страны.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:

Песня, которая звучит практически везде. Марафон еще не завершился – и уже клип. Как такое возможно?