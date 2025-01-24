Спасли малыша с весом 460 граммов! Почему белоруски стали больше рожать? Разговор с главой РНПЦ «Мать и дитя»

20 лет на страже материнского здоровья. С гордостью говорим о том, что в 2024 году РНПЦ «Мать и дитя» отмечен премией главы государства «За духовное возрождение». Его сотрудники каждый день доказывают своим пациентам, что невозможное возможно, популяризируют семейные ценности и задают тренд на многодетность. О талантливых медиках с большим сердцем, об их достижениях и вкладе в белорусскую науку поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Сергей Васильев, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Наш Республиканский научно-практический центр на сегодня является флагманом и визитной карточкой страны, где сосредоточены и кадровый, и научный потенциал, и достойное оборудование, которое позволяет осуществлять вот эти передовые технологии, которые позволяют нам гордиться всеми нашими показателями. Конечно, самое главное – это состояние здоровья, возможности оказания помощи нашим мамам и деткам. «Третьи, четвертые, даже пятые роды и более у нас становятся все чаще» Юлия Самусенко, ведущая:

Насколько сегодня белорусские женщины так охотно идут за третьим, за четвертым, за пятым ребенком? Ведь в нашей стране очень активно поддерживаются многодетные семьи.

Сергей Васильев:

Отрадно в последнее время, что иметь больше детей стало хорошим трендом. Какой-то момент, видимо, был все-таки упущен, когда популярность была child-free, одного ребенка иметь. Сейчас, к счастью, это все перестраивается. Современные взгляды, даже молодежь, и мы даже видим по своему центру – третьи, четвертые, даже пятые роды и более у нас становятся все чаще и чаще. Приятно это видеть, потому что детки – это наше будущее. Юрий Царев, ведущий:

Показатель детской смертности в Беларуси – один из самых низких не только среди стран СНГ, но и среди мировых стран с хорошей экономикой. Как удалось достичь такого низкого показателя? В вашей клинике выхаживают совсем крохотных деток. 460 граммов – таким был вес самого маленького ребенка, которого удалось спасти

Сергей Васильев:

Действительно, детская, включая и младенческую смертность – эти показатели позволяют судить о том, насколько у нас развито здравоохранение в стране. Мы с гордостью говорим, что мы входим в десятку мировых стран с самым низким показателем младенческой смертности, 25-е рейтинговое место по благоприятности протекания материнства и всем остальным позициям. Это большой вклад государства, который оно оказывает в нашей сфере охраны материнства и детства. Юрий Царев:

Какой на данный момент самый низкий вес младенца, которого удалось спасти? Сергей Васильев:

Самый низкий вес – 460 граммов, который нам удалось выходить, хотя по определениям классификации ВОЗ – от 500 грамм уже начинает считаться ребеночком. Но когда рождаются дети с такой низкой массой, никто же не будет его взвешивать и все остальное. Ребенок родился живой – априори ему оказывается помощь, и этот ребенок, получая ее, выживает. Получился такой момент, которым мы тоже гордимся. Партнерские роды в Беларуси становятся популярнее?