«НЕскучную НЕлекцию» провели в колледже торговли и коммерции в Минске

Диалоговые площадки в формате «НЕскучных НЕлекций» стали традиционным форматом общения с молодежью в рамках «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разговор о смысле и значении слова «выбор» сегодня, 24 января, вели в стенах Минского государственного колледжа торговли и коммерции. С пониманием значимости темы ребята приняли искренний совет от экспертов: ответственно подходить к каждому решению в своей жизни.

Анастасия Савицкая, учащаяся Минского государственного колледжа торговли и коммерции:

С нами поговорили, пообщались. Это была не как обычная лекция, а что-то большее. Я чувствовала себя очень свободно, очень раскрыто. Нам задавали интересные вопросы, и было нескучно на них отвечать. И я очень благодарна нашему колледжу за то, что мы имеем возможность участвовать в таких мероприятиях, общаться с известными деятелями нашего государства.

Программа народного проекта в столице насыщенная и яркая. Сегодня, среди прочего, впервые концертная площадка развернется прямо на Комаровском рынке.