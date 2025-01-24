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БЕЛАЗ и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве

24 января 2025 09:10
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Новая страница в истории промышленных гигантов Беларуси и России. БЕЛАЗ и «Норникель» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и стратегическом партнерстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАЗ и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве-2

Оно предусматривает поставку партии погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, а также объединение усилий в разработке подземной горной техники.

БЕЛАЗу это позволит занять новую перспективную нишу на международном рынке. А партнерам – решить вопрос импортозамещения. «Норильский никель» – один из лидеров горно-металлургической промышленности в мире. Однако западные санкции фактически перекрыли канал поставок подземной горной техники и запчастей для нее. Как следствие – сокращение производственных планов и экономических показателей. Решить проблему поможет БЕЛАЗ.

БЕЛАЗ и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве-4

Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Мы нашли партнера, который обладает наивысшими, на мой взгляд, компетенциями в области подземной добычи полезных ископаемых. Более того, условия у компании «Норникель» очень тяжелые. И мы получаем полигон, на котором сможем максимально отработать машины по надежности, получить максимальные нагрузки и результат, который позволит нам гордиться ими. 

Николай Уткин, первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти ПАО «ГМК «Норильский никель»:
Мы работаем ниже 1 000 метров, и, соответственно, конечно, условия там требуют повышенной надежности. И вот, в общем-то, мы пришли к тому, что БЕЛАЗ за год смог уже дать машину. Сегодня там уже готовый образец, это погрузочно-доставочные машины.

Первые шесть шахтных самосвалов уже задействовано на рудниках Норильска пока в тестовом режиме. Их усовершенствуют с учетом результатов испытаний. А в феврале к российским горнякам отправится новейший погрузчик, созданный специально для эффективной работы в шахтах с 50-тонниками.

# Предприятия Беларуси # Беларусь-Россия # Международное сотрудничество

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