Могилёвские куклы снимались в фильмах «Белые росы» и «Американская дочь»! История отечественной «Барби»

Новости Беларуси. В Беларуси уже готовятся к встрече Нового года. В Минске появились первые елки, а с ними и мысли о подарках, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, больше всего прихода Деда Мороза ждут дети. Что положить под елочку? Юлия Мычка в поисках вариантов отправилась на могилевскую фабрику игрушек. Это предприятие считают родиной белорусских кукол. Как производят отечественных «Барби» – наш следующий материал.

В советской Беларуси счастливое детство обеспечивали четыре фабрики игрушек разных специализаций. Мягкими, деревянными, металлическими и пластмассовыми детскими забавами прилавки магазинов наполняли Гомель, Барановичи и Минск. Родиной кукол стал Могилев.

В 1960-е годы из прессованных опилок и ваты здесь появилась первая кукла. Ее биография была непростой. Она пережила лихорадку 1990-х, популярность иностранных брендов и ажиотаж на розовых пони. Изменчивая мода подталкивала наших специалистов стремиться к совершенству.

Олег Марков, главный инженер могилевской фабрики игрушек:

Манекены кукол собираются из деталей. Эти детали изготавливаются из высококачественного сырья. Сырье имеет все сертификаты безопасности, они абсолютно безопасны для ребенка при игре. Мы используем качественные пигментные красители с высокой светостойкостью, которые не выгорают на ультрафиолете. На улице можно с ней спокойно играть, она не потеряет в цвете.

Могилевские куклы не раз снимались в кино. Кукла Зоя в любимой советской ленте «Белые росы». Катюша в известном фильме «Американская дочь».