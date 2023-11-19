Могилёвские куклы снимались в фильмах «Белые росы» и «Американская дочь»! История отечественной «Барби»
Новости Беларуси. В Беларуси уже готовятся к встрече Нового года. В Минске появились первые елки, а с ними и мысли о подарках, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, больше всего прихода Деда Мороза ждут дети. Что положить под елочку? Юлия Мычка в поисках вариантов отправилась на могилевскую фабрику игрушек. Это предприятие считают родиной белорусских кукол.
Как производят отечественных «Барби» – наш следующий материал.
В советской Беларуси счастливое детство обеспечивали четыре фабрики игрушек разных специализаций. Мягкими, деревянными, металлическими и пластмассовыми детскими забавами прилавки магазинов наполняли Гомель, Барановичи и Минск. Родиной кукол стал Могилев.
В 1960-е годы из прессованных опилок и ваты здесь появилась первая кукла. Ее биография была непростой. Она пережила лихорадку 1990-х, популярность иностранных брендов и ажиотаж на розовых пони. Изменчивая мода подталкивала наших специалистов стремиться к совершенству.
Олег Марков, главный инженер могилевской фабрики игрушек:
Манекены кукол собираются из деталей. Эти детали изготавливаются из высококачественного сырья. Сырье имеет все сертификаты безопасности, они абсолютно безопасны для ребенка при игре. Мы используем качественные пигментные красители с высокой светостойкостью, которые не выгорают на ультрафиолете. На улице можно с ней спокойно играть, она не потеряет в цвете.
Могилевские куклы не раз снимались в кино. Кукла Зоя в любимой советской ленте «Белые росы». Катюша в известном фильме «Американская дочь».
В могилевской стране игрушек живут куклы-долгожители – среди таких Андрюша и Витюша. Набивным карапузам больше 30 лет, но они по-прежнему удерживают топовые позиции на витринах, теперь уже не только магазинов, но и известных маркетплейсов. Угадывая любимые черты, на них с умилением смотрит старшее поколение.