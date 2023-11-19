Почему молодёжь выбирает внутренние войска – Григорий Азарёнок пообщался с курсантами и абитуриентами

Сегодняшние курсанты – мотивированные парни с большим желанием. Молодые белорусы с радостью поступают на факультет внутренних войск Военной академии. Григорий Азаренок пообщался с курсантами, преподавателями и командирами.

На факультет внутренних войск решил поступить в 2020 году, потому что много молодежи, не только мужчин, убежало из страны. Я решил, что нужно защищать свою страну, в первую очередь также свою семью. И решил выбрать факультет самый элитный в Беларуси, факультет внутренних войск.

Григорий Азаренок, СТВ:

Были ли какие-то давления на вас в среде, но вот как-то вот не поняли, может быть, знакомые, одноклассники, как-то издевались, пытались смеяться?

Среди окружения семьи меня все поддержали, но когда учился в школе, некоторые лица из моих одноклассников, скажем так, критиковали мой выбор, говорили, что я не прав.

Григорий Азаренок:

Но вы настояли, решили, правильно?

Я твердо стоял на своем пути, что нужно идти защищать свою Родину. И несмотря ни на что, я решил поступить.

Григорий Азаренок:

Вы приняли такое решение. Как вы считаете, почему некоторые предпочитают убежать, откосить по дурке, прикинуться вообще голубым, лишь бы не служить, как вы относитесь к таким?

Естественно, к таким людям я отношусь негативно. И считаю, что если страна тебе что-то дала, то ты должен тоже что-то отдать своей стране.