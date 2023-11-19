Почему молодёжь выбирает внутренние войска – Григорий Азарёнок пообщался с курсантами и абитуриентами

Сегодняшние курсанты – мотивированные парни с большим желанием. Молодые белорусы с радостью поступают на факультет внутренних войск Военной академии. Григорий Азаренок пообщался с курсантами, преподавателями и командирами.
«Время выбрало нас!» Как учат защитников Отечества на факультете внутренних войск?
На факультет внутренних войск решил поступить в 2020 году, потому что много молодежи, не только мужчин, убежало из страны. Я решил, что нужно защищать свою страну, в первую очередь также свою семью. И решил выбрать факультет самый элитный в Беларуси, факультет внутренних войск.
Григорий Азаренок, СТВ:
Были ли какие-то давления на вас в среде, но вот как-то вот не поняли, может быть, знакомые, одноклассники, как-то издевались, пытались смеяться?
Среди окружения семьи меня все поддержали, но когда учился в школе, некоторые лица из моих одноклассников, скажем так, критиковали мой выбор, говорили, что я не прав.
Григорий Азаренок:
Но вы настояли, решили, правильно?
Я твердо стоял на своем пути, что нужно идти защищать свою Родину. И несмотря ни на что, я решил поступить.
Григорий Азаренок:
Вы приняли такое решение. Как вы считаете, почему некоторые предпочитают убежать, откосить по дурке, прикинуться вообще голубым, лишь бы не служить, как вы относитесь к таким?
Естественно, к таким людям я отношусь негативно. И считаю, что если страна тебе что-то дала, то ты должен тоже что-то отдать своей стране.
В будущем я хочу стать офицером, так как с детства у меня была такая мечта – Родину свою защищать, Отечество.
Григорий Азаренок:
Откуда такая мечта, кто для вас примером стал?
Отец.
Григорий Азаренок:
Многие хотят в бизнес, в IT, в рестораны. Тебе почему это не интересно?
Не знаю, меня это вообще никак не цепляет в жизни. Я хочу Родину защищать и быть патриотом своей страны.
Пускай враг ни на что не надеется – Родину защитим!