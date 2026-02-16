В Беларуси в промышленную эксплуатацию введён Национальный геопортал

Серьезный шаг в развитии цифровой среды Беларуси. Для организации общей точки доступа к сервисам национальной инфраструктуры пространственных данных в стране создан Национальный геопортал. Его промышленная эксплуатация началась с января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ресурс делает пространственные данные доступными и понятными для граждан, бизнеса и государства, открывая новые возможности для технологического и инфраструктурного роста. Наличие единой поисковой базы на государственном уровне позволяет избежать дублирования работы и тем самым уйти от необоснованных затрат. Параллельно продолжается выявление самовольно занятых земель.

Виталий Невера, председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси : Будет эта работа продолжаться в дальнейшем для того, чтобы как можно насытить больше информационными метаданными данный портал, чтобы он был максимально информативен. То есть мы тем самым создаем визитную карточку нашей страны, где будет, скажем так, любой пользователь, в том числе извне, из-за границы может получить информацию о нашей стране.

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Главой государства был определен вот такой порядок и подписан закон, который позволил легализовать право на этот земельный участок самовольно занятый. Вам так скажу в цифрах, что обследовано было порядка 1 миллиона 300 земельных участков, выявлено 280 тысяч подтвержденных фактов самовольного занятия. И вот законом определено уже в последующем с продлением срока до 1 января 28 года. Граждане и юридические лица имеют право узаконить право на этот земельный участок.

Государственным комитетом по имуществу упрощены процедуры государственной регистрации недвижимости: введен принцип, по которому сделки можно проводить не по месту расположения объекта, в том числе полностью онлайн. Это повышает удобство для заявителей, улучшает полноту и достоверность реестров.