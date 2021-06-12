Время сеять бобовые культуры. Рассказываем о благоприятных днях по лунному календарю с 14 по 20 июня

Традиционно сверим работы с лунным календарем. На предстоящей неделе луна будет благоволить садоводам и огородникам, рассказали в программе «Плюс-минус».

Понедельник и вторник, 14 и 15 июня, – лучшее время для посева бобовых культур, можно высаживать рассаду земляники, проводить посадку растений с закрытой корневой системой.