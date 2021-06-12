Время сеять бобовые культуры. Рассказываем о благоприятных днях по лунному календарю с 14 по 20 июня

Традиционно сверим работы с лунным календарем. На предстоящей неделе луна будет благоволить садоводам и огородникам, рассказали в программе «Плюс-минус».
Традиционно сверим работы с лунным календарем. На предстоящей неделе луна будет благоволить садоводам и огородникам, рассказали в программе «Плюс-минус».
Понедельник и вторник, 14 и 15 июня, – лучшее время для посева бобовых культур, можно высаживать рассаду земляники, проводить посадку растений с закрытой корневой системой.
Среда и четверг, 16 и 17 июня, подойдут для посева корнеплодов, полива и подкормки растений в саду и огороде.
С пятницы по воскресенье, 18 – 20 июня, будет правильно заняться посевом, посадкой и пересадкой цветочных культур.
Читайте также:
Пасынкование томатов и подкормка растений в теплицах. О чем важно помнить владельцам приусадебных участков?
Можно и не проращивать. Вот несколько советов, которые помогут получить отличный урожай картофеля
Эти зверьки могут даже повлиять на качество почвы. Как избавиться от кротов на участке?