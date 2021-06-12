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Время сеять бобовые культуры. Рассказываем о благоприятных днях по лунному календарю с 14 по 20 июня

12 июня 2021 17:47
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Традиционно сверим работы с лунным календарем. На предстоящей неделе луна будет благоволить садоводам и огородникам, рассказали в программе «Плюс-минус».

Время сеять бобовые культуры. Рассказываем о благоприятных днях по лунному календарю с 14 по 20 июня -1

Понедельник и вторник, 14 и 15 июня, – лучшее время для посева бобовых культур, можно высаживать рассаду земляники, проводить посадку растений с закрытой корневой системой.

Время сеять бобовые культуры. Рассказываем о благоприятных днях по лунному календарю с 14 по 20 июня -4

Среда и четверг, 16 и 17 июня, подойдут для посева корнеплодов, полива и подкормки растений в саду и огороде.

Время сеять бобовые культуры. Рассказываем о благоприятных днях по лунному календарю с 14 по 20 июня -7

С пятницы по воскресенье, 18 – 20 июня, будет правильно заняться посевом, посадкой и пересадкой цветочных культур.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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