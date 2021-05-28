Эти зверьки могут даже повлиять на качество почвы. Как избавиться от кротов на участке?

Часто появление кротов на участке расстраивает и озадачивает дачников. Зверьки могут повлиять на качество почвы, переворачивая грунт. Кроме того, разрывая грядки, животные наносят вред растениям. Оголенная корневая система начинает засыхать. Вот несколько способов, которые помогут вам защитить дачный участок от кротов.

Технические устройства

Это гуманное средство, которое просто отпугивает животное. Есть два вида таких устройств: ультразвуковые и вибрационные. У зверьков отлично развиты слух и нюх, поэтому сильные звуковые сигналы причиняют ему дискомфорт. Вибрации тоже не нравятся кротам, так как эти животные чувствительны к малейшим частотным колебаниям. После установки такого устройства на участке, зверь долго не сможет там находиться.

Биологические препараты

Препарат выпускается в виде мелких шариков, вещество обладает сильным специфическим ароматом. Средство раскладывается в почву порционно по всему дачному участку и присыпается землей. Раздражающий запах быстро заставит зверя покинуть территорию. Препарат безопасен для людей, растений и животных, в отличие от химических средств.