Прямой эфир

Можно и не проращивать. Вот несколько советов, которые помогут получить отличный урожай картофеля

31 мая 2021 12:37
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Картофель – одна из самых любимых культур дачников. Многие считают этот овощ вторым хлебом. Картофель богат крахмалом, белком, содержит витамин С. Как и у других культур, у растения есть особенности, на которые стоит обратить внимание при посадке и выращивании. Рассказываем о самых важных из них.

Считается, что наиболее комфортная температура почвы для посадки – 6-8 ℃. Также стоит запомнить, что культуру нельзя выращивать на одном и том же месте несколько раз, а также там, где до этого росли помидоры, баклажаны, перец. Лучшие предшественники на грядке – огурцы, редька, капуста, фасоль, редис.

Можно и не проращивать. Вот несколько советов, которые помогут получить отличный урожай картофеля-1

Фото: instagram.com/lorhen_80

Подготовьте почву

Картофель отлично растет на супесчаной почве. Если земля будет слишком жесткой, то могут вырасти деформированные плоды. Не лишними будут азотные и калийные удобрения. А если использовать натуральные, то отлично подойдет зола. Предварительно почву нужно разрыхлить вилами, если удобрения не очень много, то  можно его засыпать прямо в лунку.

Осматривайте клубни

Материал для посадки можно взять из прошлогоднего урожая. Главное, чтобы клубни были красивыми, без прогнивших участков и трещин. Не стоит брать слишком большие плоды, подберите средние. Клубни можно проращивать, но это необязательно. Проращивание нужно, если вы хотите как можно быстрее получить результат.

Можно и не проращивать. Вот несколько советов, которые помогут получить отличный урожай картофеля-4

Фото: instagram.com/dacha_na_udachu

Высаживаем по правилам

На более твердых почвах высаживаем на глубину 6-8 сантиметров, на супесчаных – 8-10 сантиметров. Ширина между рядами должна быть в среднем 80 сантиметров, а расстояние между клубнями 20 сантиметров. Если соблюдать такие правила, то плоды не будут мелкими. Не поливайте землю во время посадки. Если сильно переувлажнить почву, то это может привести к гибели растения.

Перед посадкой обратите внимание и на сорт картофеля. Что высаживать, зависит от ваших предпочтений. Однажды мы уже рассказывали, как выбрать вкусный сорт – подробнее здесь

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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