Можно и не проращивать. Вот несколько советов, которые помогут получить отличный урожай картофеля

Картофель – одна из самых любимых культур дачников. Многие считают этот овощ вторым хлебом. Картофель богат крахмалом, белком, содержит витамин С. Как и у других культур, у растения есть особенности, на которые стоит обратить внимание при посадке и выращивании. Рассказываем о самых важных из них.

Считается, что наиболее комфортная температура почвы для посадки – 6-8 ℃. Также стоит запомнить, что культуру нельзя выращивать на одном и том же месте несколько раз, а также там, где до этого росли помидоры, баклажаны, перец. Лучшие предшественники на грядке – огурцы, редька, капуста, фасоль, редис.