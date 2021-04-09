Юлия Артюх: «Некоторые соседи хотели раздербанить нашу страну, считая территорию своей»

Новости Беларуси. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в стране и за ее пределами. В продолжение украинской темы. В то время, как там война, власти Украины, похоже, сидят и увлеченно смотрят наши с Азаренком передачи. Должны же они быть в курсе того, что происходит в их стране. А то сильно нашей увлеклись.

Юлия Артюх:

Соседей не выбирают, и внешнеполитическая обстановка не совсем такая, как хотелось бы. Обострение наступило после того, как не получилось пропихнуть проевропейского ставленника на пост Президента Беларуси, а мы уже знаем, что работали в этом направлении очень серьезно и приложена рука иностранных спецслужб. Юлия Артюх:

Именно некоторые соседи хотели раздербанить нашу страну, считая территорию своей. Параллельно переписывая историю и делая героями фашистов. Увидев перед глазами евро и доллары, кинулись в омут с головой – предательски, забыв о порядочности и о многолетнем сотрудничестве. Так что по горло увязли в интригах и лжи здесь не мы. Юлия Артюх:

Однако радуют наши крепкие братско-партнерские отношения с Россией. 2 апреля был День единения народов России и Беларуси. И каким бы нападкам не подвергалось наше Союзное государство, мы – ответвления одного корня, у нас одна история и герои, одна память и боль, одна великая Победа. И чем сильнее и старательнее пытаются порвать наши кровные узы, тем крепче и ближе мы друг к другу.

Юлия Артюх:

Вспомним Конституцию, которую предлагала «тихонохунта». Запрет русского языка – в качестве государственного языка оставить только белорусский. Но мы все выходцы из Советского Союза, и русский язык для нас не чужой – большая часть населения говорит на русском. Такая категоричность попахивает европейским вмешательством, не так ли? Юлия Артюх:

Следующий пункт – замена государственных символов: флаг – бело-красно-белый, герб – «Погоня», национальный девиз – «Жыве Беларусь!» То есть признать жертв войны, выжженные деревни под этими символами правильными, обесценить Победу над фашизмом, переписать историю, смыть с лица земли подвиг народа. Конечно, кому-то очень не нравится быть побежденной стороной и хочется быть героями. И без лишних слов понятно, кто в этом заинтересован. Но этому не бывать, пока мы помним. А мы не забудем это никогда.