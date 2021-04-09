Возле Минска пустуют 15 площадок, предназначенных под паркинг. Появятся ли стоянки вдоль МКАД?

Всего для инвесторов у границ транспортного кольца определены 52 площадки, в том числе для строительства торговых объектов, придорожного сервиса, возведения общественных зданий и жилья, а также производства.

Чуть меньше половины объектов в стадии проектирования и строительства. А вот 15 точек, предназначенных под паркинг, инвесторы приобретать не спешат. При необходимости функциональное назначение этих инвестплощадок изменят. Нужно также следить за эффективностью использования территорий, граничащих с МКАД. Особое внимание нужно уделить наведению порядка и озеленению.