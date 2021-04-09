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Возле Минска пустуют 15 площадок, предназначенных под паркинг. Появятся ли стоянки вдоль МКАД?

09 апреля 2021 14:22
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Новости Беларуси. Освоение инвестиционных территорий вдоль кольцевой на контроле руководства столицы. Мэр Минска Владимир Кухарев проинспектировал площадки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возле Минска пустуют 15 площадок, предназначенных под паркинг. Появятся ли стоянки вдоль МКАД?-1

Всего для инвесторов у границ транспортного кольца определены 52 площадки, в том числе для строительства торговых объектов, придорожного сервиса, возведения общественных зданий и жилья, а также производства.

Возле Минска пустуют 15 площадок, предназначенных под паркинг. Появятся ли стоянки вдоль МКАД?-4

Чуть меньше половины объектов в стадии проектирования и строительства. А вот 15 точек, предназначенных под паркинг, инвесторы приобретать не спешат. При необходимости функциональное назначение этих инвестплощадок изменят. Нужно также следить за эффективностью использования территорий, граничащих с МКАД. Особое внимание нужно уделить наведению порядка и озеленению.

# Социальная инфраструктура # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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