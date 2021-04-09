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В Минской области улучшится качество воды. Сколько станций обезжелезивания построят в 2021 году?

09 апреля 2021 13:54
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Новости Беларуси. В Минской области в 2021 году планируют построить 58 станций обезжелезивания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее востребованы объекты в Березинском, Минском, Логойском и Солигорском районах.

В Минской области улучшится качество воды. Сколько станций обезжелезивания построят в 2021 году?-1

Так, только в Копыльском районе планируют возвести четыре станции: в агрогородках Жилихово, Песочное, а также в деревнях Слобода-Кучинка и Преснаки. Они будут типовыми, мощностью 10 кубометров воды в час. На каждой установят два фильтра. А еще появится емкость для очищенной воды. К слову, ежемесячно специалисты мониторят состояние воды в районе.

В Минской области улучшится качество воды. Сколько станций обезжелезивания построят в 2021 году?-4

Николай Хурсик, главный инженер Слуцкводоканала:
Идет оформление проектно-сметной документации, и уже где-то с июня мы начнем полностью монтировать их. Все станции работают в автоматическом режиме. То есть ежемесячно проводится анализ нашей лаборатории, аттестовываем и уже следим за качеством воды.

В Минской области улучшится качество воды. Сколько станций обезжелезивания построят в 2021 году?-7

К слову, проблема высокого содержания железа в воде решается не только за счет возведения станций обезжелезивания. Так, агрогородок Мажа подключат к городскому водопроводу.

# Водоснабжение # общество # Николай Хурсик # Фотофакт

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