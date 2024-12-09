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Время подарков и чудес. Узнали, как принять участие в традиционной новогодней кампании «Ёлка желаний»

09 декабря 2024 11:43
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Время подарков и чудес. Белорусский Красный Крест запустил традиционную новогоднюю кампанию «Елка желаний». Где вырастут необычные деревья и как принять участие в хорошем деле? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталия Толкачева, начальник организационно-кадрового управления Белорусского Красного Креста.

Время подарков и чудес. Узнали, как принять участие в традиционной новогодней кампании «Ёлка желаний»-2

Наталия Толкачева, начальник организационно-кадрового управления Белорусского Красного Креста:
Наша «Елка желаний» стала уже узнаваемой. Когда мы работаем с руководителями домов-интернатов, чтобы собрать пожелания от детей о подарках, которые они хотят к Новому году, мы звоним и говорим о «Елке желаний», объяснять уже не нужно, что за акция и в чем ее суть. Это радует. В этом году мы планируем более 10 000 подарков. Любой желающий может увидеть в торговом центре наши открытки и принять участие в акции. Просто развернуть открытку, на ней будет написано пожелание ребенка о конкретном подарке.

Подробности в видео.

# Акции # Новый год # Александр Меженный # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова

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