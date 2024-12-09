Чем можно подкармливать птиц зимой? Эколог рассказал, как помочь пернатым

В детстве нам часто рассказывали, как важно подкармливать птиц в холодный сезон. На самом же деле, если в природе не случилось никаких аномалий, такая поддержка для птиц не будет жизненно необходимой. В этом вопросе разобрались с гостем.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, общественный эколог Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Часть птиц улетает на юг, а вторая часть, которая остается с нами зимой, каким-то образом корм находит. Часто говорят, что птицы боятся холодов, но на самом деле самая большая проблема для птиц зимой – это короткий световой день, а ночь морозная очень длинная. За этот короткий день птицам нужно успеть насобирать корм. В дикой природе птицы питаются семенами различных видов растений.

В состав корма для птиц, прежде всего, входят семена подсолнечника, только не те, которые продаются в магазинах в шелестящих упаковках, такие птицам не подходят, для них нужно выбирать семена подсолнечника сухие, желательно мелкие. Крупные не всегда могут разгрызть мелкие птицы. К семенам подсолнечника лучше всего добавлять семена рапса, просо, можно дробленый грецкий орех. Сало действительно является хорошим калорийным кормом для птиц.