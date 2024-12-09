В Деречине открылась новая музейная комната о жизни населённого пункта в 1940-е

Иван Свистун, учитель истории, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Деречинской средней школы:

У нас было убито большое количество евреев, по официальным сведениям, это около 2 700 человек, но встречаются данные, и 4 тысячи, и 6 тысяч человек. Я считаю, что очень важна данная музейная комната, так как она позволяет передать нашим детям информацию о тех ужасах, которые творились здесь во время Великой Отечественной войны, потому что это нельзя забыть, это надо помнить, особенно в настоящее время, когда фашизм поднимает голову.