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В Деречине открылась новая музейная комната о жизни населённого пункта в 1940-е

09 декабря 2024 10:52
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Чтобы не забывали ни современные, ни будущие поколения – мировое сообщество 9 декабря вспоминает жертв геноцида, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это страшное преступление – истребление отдельных групп населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам.

В Деречине открылась новая музейная комната о жизни населённого пункта в 1940-е-2

О фактах зверств нацистов и их приспешников на нашей земле становится все больше. В небольшом агрогородке Деречин Зельвенского района открылась новая музейная комната. Экспозиция рассказывает о жизни населенного пункта в сороковых годах.

В Деречине открылась новая музейная комната о жизни населённого пункта в 1940-е-4

Иван Свистун, учитель истории, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Деречинской средней школы:
У нас было убито большое количество евреев, по официальным сведениям, это около 2 700 человек, но встречаются данные, и 4 тысячи, и 6 тысяч человек. Я считаю, что очень важна данная музейная комната, так как она позволяет передать нашим детям информацию о тех ужасах, которые творились здесь во время Великой Отечественной войны, потому что это нельзя забыть, это надо помнить, особенно в настоящее время, когда фашизм поднимает голову. 

В Деречине открылась новая музейная комната о жизни населённого пункта в 1940-е-6

Создание музейной комнаты в Деречине – идея местных жителей. Экспозиция открылась благодаря победе в конкурсе гражданских инициатив.

# Великая Отечественная война # Музей

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