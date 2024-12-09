Выборы-2025. В Беларуси стартовала проверка подписей

Менее 7 недель остается до выборов Президента Беларуси. В стране стартовал очередной этап электоральной кампании – проверка собранных подписей в поддержку выдвижения кандидатов на пост главы государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в конце прошлой недели прошли заключительные пикеты, где каждый желающий мог проявить свою гражданскую позицию. Подписные листы поступили в районные и городские избирательные комиссии.

С этой недели представители избирательных комиссий проверяют подписи и указанные гражданами данные на подлинность. Обращают внимание на детали, например, соответствие адреса и района проживания человека, верное количество символов в оставленных паспортных данных и другие моменты, которые могут указывать на фиктивность информации. В установленном порядке проводится выборочный контроль подписных листов по всем пяти претендентам на выдвижение кандидатами в Президенты. Проверке подлежат не менее 20 % собранных подписей каждой инициативной группой. В случае необходимости комиссия может дополнительно просмотреть еще 15 % подписей.

Ирина Миранович, председатель Октябрьской районной комиссии в Гродно по выборам Президента Беларуси:

В случае сомнения в достоверности подписи либо указанных других данных в подписных листах мы вправе обратиться в другие органы, например, в управление внутренних дел для уточнения данных, а также непосредственно встретиться с избирателями по уточнению данных.

На проверку отведено 10 дней. На итоговом заседании комиссии установят точное количество избирателей, поставивших подпись за выдвижение кандидатов в Президенты. Информацию разместят в открытом доступе на сайте исполнительных комитетов. Сами подписные листы еще полгода будут храниться в местных органах власти и могут быть затребованы ЦИК.