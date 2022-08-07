Время не имеет значения. От чего зависит зарплата комбайнера летом?
Новости Беларуси. Есть в мире понятия, ценность которых не измерить. К ним можно отнести и зерно. Хлеб, древний и вечно молодой плод человеческого труда. Удивительный продукт, который никогда не приедается и содержит почти все необходимые компоненты: белки, углеводы, немного жиров, витамины и минеральные вещества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У белорусов отношение к хлебу особенное – трепетное. Во-первых – это безусловное уважение к непростому труду аграриев. Чтобы на полях вырастить зерно, днем и ночью, под палящими лучами солнца и проливными дождями трудятся тысячи людей более 120 профессий: селекционеры, агрономы, инженеры, механизаторы, рабочие элеватора, мукомолы, конструкторы, водители машин, пекари, продавцы, трактористы, комбайнеры и многие другие.
А во-вторых, что важно, это память о том, как в самые сложные времена, например, военные, именно хлеб спасал человеческие жизни. Крохи блокадного кирпичика – те самые 125 граммов – спасли тысячи жизней в Ленинграде. Так хлеб стал символом надежды и жизни.
Нужно сказать, что наша Юлия Вабищевич имеет непосредственную причастность к этой сдобе. Ведь она не только проследила путь хлеба от зерна до каравая, но и сама намолотила и испекла.
Погода сегодня хорошая, солнышко светит, колосья уже подоспели и созрели – урожай будет хороший.
Во время уборочной кампании работа комбайнера начинается с рассветом. Пока стоят погожие дни – работа в полях в режиме нон-стоп. Ведь нужно успеть собрать урожай и не потерять ни одно зернышко. Решение о начале работы в полях принимает агроном: это напрямую зависит от погоды и влажности конкретной культуры.
Александр Соловьев, агроном, заместитель директора по производству сельхозпредприятия «Погостский»:
На сегодня в нашем хозяйстве намолочено 5 тысяч тонн зерна, убрано 50 %. Планируется убрать еще более тысячи гектаров и намолотить 5 тысяч тонн зерна. Числа до 15 августа мы справимся с этой уборкой.
Хозяйство «Погостский» – одно из самых крупных в районе. Несмотря на то, что из-за погодных условий пришлось сдвинуть сроки уборки, ожидается хороший урожай зерна.
Юлия Вабищевич, корреспондент:
Я тоже хочу внести свою лепту в сбор урожая-2022, поэтому давайте попросимся в помощь нашему комбайнеру.
Я как-то могу вам помочь? Могу побыть комбайнером.
Вячеслав Кашлачев, комбайнер сельхозпредприятия «Погостский»:
Комбайнером нет, но помощником можно. Для этого вам нужно одеться в спецодежду.
– Отлично.
Вот уже 28 лет длится полевой роман Вячеслава Кашлачева. Начинал помощником комбайнера, а потом и сам сел за штурвал корабля полей. В разгар жатвы они забывают о нормированном рабочем дне. Их оплата измеряется не часами, а тоннами намолота. Поэтому каждый заинтересован убрать как можно больше урожая. Вячеслав уже стал тысячником в хозяйстве «Погостское».
– Как у вас ту т комфортно в кабине.
– Комфортабельные комбайны, с кондиционерами делают, не то, что раньше было.
– Все условия, чтобы собрать хороший урожай в этом году. Сколько необходимо зерна, чтобы испечь одну буханку хлеба? Как думаете, мы уже выполнили нашу норму или нам еще немножко намолотить нужно?
– Думаю, выполнили.
От полей до заводских печей. Как делают хлеб из нового урожая?