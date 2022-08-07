Время не имеет значения. От чего зависит зарплата комбайнера летом?

Новости Беларуси. Есть в мире понятия, ценность которых не измерить. К ним можно отнести и зерно. Хлеб, древний и вечно молодой плод человеческого труда. Удивительный продукт, который никогда не приедается и содержит почти все необходимые компоненты: белки, углеводы, немного жиров, витамины и минеральные вещества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У белорусов отношение к хлебу особенное – трепетное. Во-первых – это безусловное уважение к непростому труду аграриев. Чтобы на полях вырастить зерно, днем и ночью, под палящими лучами солнца и проливными дождями трудятся тысячи людей более 120 профессий: селекционеры, агрономы, инженеры, механизаторы, рабочие элеватора, мукомолы, конструкторы, водители машин, пекари, продавцы, трактористы, комбайнеры и многие другие.

А во-вторых, что важно, это память о том, как в самые сложные времена, например, военные, именно хлеб спасал человеческие жизни. Крохи блокадного кирпичика – те самые 125 граммов – спасли тысячи жизней в Ленинграде. Так хлеб стал символом надежды и жизни.