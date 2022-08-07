От полей до заводских печей. Как делают первый хлеб из нового урожая?

Новости Беларуси. Есть в мире понятия, ценность которых не измерить. К ним можно отнести и зерно. Хлеб, древний и вечно молодой плод человеческого труда. Удивительный продукт, который никогда не приедается и содержит почти все необходимые компоненты: белки, углеводы, немного жиров, витамины и минеральные вещества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зерно после уборки очищают и сушат. Еще один важный технологический этап. Качественный процесс снижения влажности – залог длительного хранения.





Денис Титовец, оператор сушильного комплекса сельхозпредприятия «Погостский»:

Поступает из поля зерно 18-процентной влажности, затем мы подаем его в загрузочный бункер. Оттуда поступает на элеватор. Элеватор поднимает наверх, потом сбрасывает на очистительную машину. Там проходит первичная очистка (от колосов, соломы). Когда загружаем полностью, выключаем процесс сушки. Сушка происходит таким образом: сверху шахты зерно поступает вниз, когда оно полностью осыпается – циркулирует по кругу. Здесь стоят котлы, нарывают воздух теплый, и теплым воздухом сушится. Часть высушенного и очищенного сырья, сделанного в «Погостском», поступит в счет госзаказа. Остальное зерно для собственных нужд. Золотой запас на складе хранится примерно до весны. В течение года в процессе цикла тонны распределяются, около половины полученного урожая отдадут на корм животным.

– Мы уже намолотили зерно, нам нужно его высушить, чтобы потом испечь хлеб. Поможете нам?

– Да.

Юлия Вабищевич, корреспондент:

Вот наше готовое сырье, сейчас мы направляемся в пекарню, чтобы испечь первый хлеб из нового урожая.

Рабочая смена на хлебозаводе в Березино начинается в 7 вечера и длится до 7 утра. Чтобы с самого начала дня радовать покупателей свежей и ароматной выпечкой по своим проверенным рецептам.





На предприятии Березинского филиала отдела промышленности выпускается широкий ассортимент (более 100 наименований) хлебобулочных, сдобнобулочных и кондитерских изделий. Свою продукцию мы поставляем в четыре района: Березинский, Червенский, Крупский и Борисовский, где обслуживаем 200 магазинов и 17 автолавок.

Юлия Вабищевич:

Вот мука нового урожая. Сегодня намололи, собрали зерно. Хотели бы испечь хлеб. С чего начнем? – Сперва мы насыплем муку и заложим определенные ингредиенты, которые полагаются для хлеба. Муку насыпали, будем вливать, загружать, насыпать ингредиенты. В ведре находится сахарный сироп.

– Сколько по времени тесто будем месить?

– До 10 минут.

– Тесто у нас уже готово?

– Да.

– Можем приступать уже тогда с расформовке.

Юлия Вабищевич:

Вот такой вот путь мы сегодня проделали. От полей до заводских печей. И такое ароматное изделие мы везем в студию.