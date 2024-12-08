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Время любить, дружить и вдохновлять – как «Минск-Арена» встретила шоу «Время наших побед»

08 декабря 2024 17:51
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Чувство гордости. Именно оно вчера переполняло тех, кто в субботу наблюдал в «Минск-Арене», а это самая большая площадка страны, за шоу мирового масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такого в Беларуси еще точно не было!

Свет, звук, спорт, музыка, воздух, вода – все сплелось воедино и сошлось в одно время. «Время побеждать» – такой нужный и важный социальный проект с большим смыслом состоит из 12 блоков, словно циферблат, и напоминает, что сейчас самое время любить, дружить, вдохновлять, помнить и быть едиными. В напряженный период окончания года – это настоящий подарок и возможность еще раз увидеть, что мы можем!

Время любить, дружить и вдохновлять – как «Минск-Арена» встретила шоу «Время наших побед»-2

Идея такого шоу, к слову, во многом принадлежит главе государства. Президент даже корректировал программу. Об этом рассказала пресс-секретарь нашего лидера. Он же присутствовал на трибунах. Это был сюрприз и одновременно огромная поддержка для тех, кто на сцене.

Впрочем, глава государства всегда рядом со спортсменами. А рядом с белорусами были гости из Китая и России – наши политические союзники, а в жизни – просто близкие по духу люди. Одним словом, было исключительно!

Смотрите сами!

# Наталья Эйсмонт # Государственная политика

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