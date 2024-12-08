Время любить, дружить и вдохновлять – как «Минск-Арена» встретила шоу «Время наших побед»

Чувство гордости. Именно оно вчера переполняло тех, кто в субботу наблюдал в «Минск-Арене», а это самая большая площадка страны, за шоу мирового масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такого в Беларуси еще точно не было!

Свет, звук, спорт, музыка, воздух, вода – все сплелось воедино и сошлось в одно время. «Время побеждать» – такой нужный и важный социальный проект с большим смыслом состоит из 12 блоков, словно циферблат, и напоминает, что сейчас самое время любить, дружить, вдохновлять, помнить и быть едиными. В напряженный период окончания года – это настоящий подарок и возможность еще раз увидеть, что мы можем!