Прямой эфир

Время готовить растения к осени и зимовке. Что важно сделать садоводу в начале сентября?

27 августа 2022 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Лето подходит к концу, многие овощи, фрукты и ягоды уже убраны, банки с закатками перекочевали в подпол, а летние цветы спрятались до следующего сезона, рассказали в программе «Плюс-минус». Но холодные ночи и первые осенние дожди не снимают с нас ответственности за те растения, что остаются в саду на зимовку. А значит, пора снова браться за дело, не упуская из виду ничего.  

Время готовить растения к осени и зимовке. Что важно сделать садоводу в начале сентября?-1

Не следует оставлять приствольные круги и междурядья малины, клубники и других ягодников непрополотыми на зиму. За оставшееся до холодов время сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, подкопав корни или смазав листья гербицидом. После удаления растительных остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее торфом, перепревшими опилками, перегноем или другими доступными материалами.  

Время готовить растения к осени и зимовке. Что важно сделать садоводу в начале сентября?-4

Проведите влагозарядные поливы. После жаркого и сухого лета деревьям требуется обильный влагозарядковый полив. Почва под ними должна промокнуть на 1-1,5 метра. Для этого молодым деревцам нужно 40 литров воды, взрослым деревьям – 50-70 литров, а крупномерам – более 100 литров. Важно помнить, что такой полив можно осуществлять только после того, как с деревьев облетела большая часть листвы.  

Читайте также:  

Рецепт подкормки для растений. Готовим питательный травяной настой для овощей  

Какая погода 1 сентября, такой будет вся осень. Какие еще приметы предвещают скорое похолодание?  

Гладиолусы и георгины в самом цвету. Рассказываем, как за ними правильно ухаживать  

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября
27 августа 2022 15:21

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября

Показ мод, звёздный концерт и салют. Фестиваль «Вытокі» заканчивает тур по стране в Копыле
27 августа 2022 15:17

Показ мод, звёздный концерт и салют. Фестиваль «Вытокі» заканчивает тур по стране в Копыле

«Копыль это заслужил». Александр Турчин рассказал, почему «Вытокі» проходят именно здесь
27 августа 2022 15:06

«Копыль это заслужил». Александр Турчин рассказал, почему «Вытокі» проходят именно здесь