Время готовить растения к осени и зимовке. Что важно сделать садоводу в начале сентября?

Лето подходит к концу, многие овощи, фрукты и ягоды уже убраны, банки с закатками перекочевали в подпол, а летние цветы спрятались до следующего сезона, рассказали в программе «Плюс-минус». Но холодные ночи и первые осенние дожди не снимают с нас ответственности за те растения, что остаются в саду на зимовку. А значит, пора снова браться за дело, не упуская из виду ничего.

Не следует оставлять приствольные круги и междурядья малины, клубники и других ягодников непрополотыми на зиму. За оставшееся до холодов время сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, подкопав корни или смазав листья гербицидом. После удаления растительных остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее торфом, перепревшими опилками, перегноем или другими доступными материалами.