Время готовить растения к осени и зимовке. Что важно сделать садоводу в начале сентября?
Лето подходит к концу, многие овощи, фрукты и ягоды уже убраны, банки с закатками перекочевали в подпол, а летние цветы спрятались до следующего сезона, рассказали в программе «Плюс-минус». Но холодные ночи и первые осенние дожди не снимают с нас ответственности за те растения, что остаются в саду на зимовку. А значит, пора снова браться за дело, не упуская из виду ничего.
Не следует оставлять приствольные круги и междурядья малины, клубники и других ягодников непрополотыми на зиму. За оставшееся до холодов время сорняки успеют разрастись, размножиться и еще плотнее захватить отвоеванную территорию. Избавьтесь от них, подкопав корни или смазав листья гербицидом. После удаления растительных остатков прорыхлите землю и замульчируйте ее торфом, перепревшими опилками, перегноем или другими доступными материалами.
Проведите влагозарядные поливы. После жаркого и сухого лета деревьям требуется обильный влагозарядковый полив. Почва под ними должна промокнуть на 1-1,5 метра. Для этого молодым деревцам нужно 40 литров воды, взрослым деревьям – 50-70 литров, а крупномерам – более 100 литров. Важно помнить, что такой полив можно осуществлять только после того, как с деревьев облетела большая часть листвы.
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