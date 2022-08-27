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Показ мод, звёздный концерт и салют. Фестиваль «Вытокі» заканчивает тур по стране в Копыле

27 августа 2022 15:17
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Новости Беларуси. Финальный аккорд второго сезона фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу» состоялся в Копыле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В первый день посетители окунулись в историю и культуру древнего города, но уже 27 августа гости праздника стали участниками самого настоящего олимпийского квеста.

Показ мод, звёздный концерт и салют. Фестиваль «Вытокі» заканчивает тур по стране в Копыле-1

Велоспорт, стритбол и легкая атлетика – всего более 20 видов площадок развернулись в Копыле и превратили его в настоящую спортивную арену. А участие в квесте мотивировалось гарантированным подарком от организаторов. Колорит празднику придают зоны фуд-корта и выставки-продажи отечественных брендов. Сам фестиваль является не только культурным мероприятием, но и хорошей поддержкой для регионов. Каждому городу, принявшему «Вытокі», Национальный олимпийский комитет дарит сертификат на развитие спортивной инфраструктуры.

Показ мод, звёздный концерт и салют. Фестиваль «Вытокі» заканчивает тур по стране в Копыле-4

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи «АртХаос»:
Выбор городов вообще, это право мы отдали на суд местной власти. Хотя, посещая города, мы наблюдаем такую тенденцию, что к нам все больше и больше подходит людей, которые приезжают на праздник из окрестностей. И они просят нас, чтобы мы приехали в их город, привезли этот праздник. И нас радует, что этот праздник вызывает интерес и люди ждут его.

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Показ мод, звёздный концерт и салют. Фестиваль «Вытокі» заканчивает тур по стране в Копыле-7

Развлекательная программа рассчитана до самого вечера. Для зрителей подготовлены показы мод, различные интерактивные площадки и праздничный концерт, на котором выступают звезды белорусской эстрады. По традиции фестиваль завершится ярким салютом.

# Фестиваль # общество # Лилия Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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