Какая погода 1 сентября, такой будет вся осень. Какие ещё приметы предвещают скорое похолодание?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 28 августа погода хорошая, то старое бабье лето с 13 по 21 сентября ждите ненастным, рассказали в программе «Плюс-минус». Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме.

29 августа. Если журавли уже отлетели, то на Покров (14 октября) будет морозно. Большой урожай орехов предвещал на будущий год хороший урожай ржи.