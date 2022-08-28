Какая погода 1 сентября, такой будет вся осень. Какие ещё приметы предвещают скорое похолодание?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 28 августа погода хорошая, то старое бабье лето с 13 по 21 сентября ждите ненастным, рассказали в программе «Плюс-минус». Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме.
29 августа. Если журавли уже отлетели, то на Покров (14 октября) будет морозно. Большой урожай орехов предвещал на будущий год хороший урожай ржи.
Если 30 августа солнце на восходе красноватое – ждите ветра. Солнце заходит в облака – жди ненастья.
31 августа. Не слышно соловьев и кукушек – к концу августа они улетают в теплые края. Воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью.
Какая погода 1 сентября, такой будет и вся осень. Ветер, дующий в этот день с юга, обещает хороший урожай овса.
2 сентября. Луна в красноватом круге – к ветру. Много рябины – к дождливой осени.
В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября. Подробнее здесь.