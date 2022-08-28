Прямой эфир

Какая погода 1 сентября, такой будет вся осень. Какие ещё приметы предвещают скорое похолодание?

28 августа 2022 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. Если 28 августа погода хорошая, то старое бабье лето с 13 по 21 сентября ждите ненастным, рассказали в программе «Плюс-минус». Много паутины в молодое бабье лето – к ясной и холодной зиме.  

29 августа. Если журавли уже отлетели, то на Покров (14 октября) будет морозно. Большой урожай орехов предвещал на будущий год хороший урожай ржи.  

Какая погода 1 сентября, такой будет вся осень. Какие ещё приметы предвещают скорое похолодание?-1

Если 30 августа солнце на восходе красноватое – ждите ветра. Солнце заходит в облака – жди ненастья.  

31 августа. Не слышно соловьев и кукушек – к концу августа они улетают в теплые края. Воздух свежий и прозрачный – к скорому ненастью.  

Какая погода 1 сентября, такой будет и вся осень. Ветер, дующий в этот день с юга, обещает хороший урожай овса.  

Какая погода 1 сентября, такой будет вся осень. Какие ещё приметы предвещают скорое похолодание?-4

2 сентября. Луна в красноватом круге – к ветру. Много рябины – к дождливой осени.  

В первую неделю осени в Беларуси станет значительно прохладнее. Самым холодным будет 1 сентября. Подробнее здесь.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада
27 августа 2022 18:17

«Они чувствуют: конец скоро». Пустовой о политической агонии Запада

Как белорусам жить в Беларуси? Поговорили с руководителем Аналитического центра
27 августа 2022 18:01

Как белорусам жить в Беларуси? Поговорили с руководителем Аналитического центра

Они поклялись служить достойно. Как прошла присяга в военных вузах Беларуси?
27 августа 2022 17:47

Они поклялись служить достойно. Как прошла присяга в военных вузах Беларуси?